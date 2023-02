Calciomercato Juve: rinnovo Di Maria, la decisione è presa

Le ultime notizie di calciomercato sono importanti per la Juventus e i suoi tifosi riguardo il futuro di Angel Di Maria. Si è parlato tanto del suo rinnovo visto che ha firmato per 1 anno di contratto.

Ora può essere il momento buono per la decisione definitiva, perché il giocatore di recente ha fatto dichiarazioni importanti verso la società bianconera in vista del suo futuro.

Tante polemiche in estate per la sua firma che tardava ad arrivare, perché lui chiedeva solo 1 anno di contratto e la società voleva farne almeno 2 o 3, alla fine è stato il giocatore ad averla vinta.

Juventus: futuro Di Maria, la scelta

La Juventus ha firmato con Di Maria il contratto di 1 anno e ha da subito spinto per rinnovare il prima possibile. Il giocatore però aveva la testa soltanto al Mondiale con l’Argentina, vinto dopo tantissimi anni e con una competizione davvero fantastica della Nazionale di Scaloni trascinata da Messi e dallo stesso Di Maria decisivo in ogni match, anche in Finale. Ora arrivano novità importanti che riguardano il futuro del giocatore, che è stato più volte criticato dalla tifoserie attuale per il disinteresse mostrato verso i colori bianconeri.

Il giocatore a 35 anni ha ancora un ingaggio importante da 7,5 milioni di euro l’anno, cifre che la Juve non può più permettersi per i problemi economici che si sono venuti a creare. Inoltre, molto del futuro di diversi campioni come El Fideo dipenderanno anche da che competizione giocherà la Juve il prossimo anno, vista la penalizzazione in classifica di Serie A che ha complicato le cose in vista del futuro bianconero. Le prossime settimane saranno decisive, ma la scelta sembra già presa riguardo il futuro di Di Maria ora è la Juventus a fare la propria mossa.

Rinnovo Di Maria Juve

Secondo le ultime notizie ora anche la Juventus non vuole rinnovare con Di Maria che ha voglia di tornare a casa. Il club bianconero è pronto a mettersi a lavoro per sostituire molti giocatori che andranno via, perché ora si punterà su un progetto sempre più giovane che possa dare in futuro alla Juve dei trionfi importanti.

Calciomercato: la scelta di Angel Di Maria

Lasciando la Juventus è quasi certo che Di Maria torni al Rosario Central in Argentina, quella che è stata da sempre casa sua e da dove ha iniziato a giocare lanciandosi nel calcio dei grandi. Sono già passati tanti anni da quei primi giorni, che hanno poi regalato al giocatore una carriera lunga e vincente. E’ riuscito a vincere di tutto Di Maria che ora lascerà la Juve per tornare in Argentina e firmare con il Rosario Central, ancora una volta.