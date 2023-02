Calciomercato Milan: altro errore di Maldini, la società non perdona

Paolo Maldini può essere mandato via dal Milan in vista della prossima stagione e del futuro. Una delle grandi bandiere rossonere può essere messo da parte in questo nuovo progetto del Milan a causa del calciomercato.

Diversi errori di valutazione da parte del club che si trova in una situazione davvero complicata al momento. Ora è a serio rischio anche il futuro del dirigente rossonero per quanto accaduto.

L’ultima sessione di mercato può aver creato dei nuovi problemi al Milan in vista della stagione in corso. Ora è Pioli che dovrà provare a fare il meglio con la rosa messa a disposizione dai due dirigenti.

Calciomercato Milan: Maldini e Massara nei guai

Il 2023 del Milan sembrava partito bene con la vittoria con la Salernitana e la sconfitta del Napoli. Poi il tracollo che ha cambiato tutto. Perché la società rossonera ha iniziato a perdere punti, partite e fiducia. Due pareggi con Roma e Lecce nel finale, eliminazione in Coppa Italia in casa col Torino in 10 uomini e, infine, il periodo più buio della storia del Milan di Pioli. Perché la squadra rossonera ha perso 3-0 il Derby di Supercoppa Italiana, 4-0 lo scontro diretto Champions con la Lazio e 2-5 in casa con il Sassuolo che non vinceva da ottobre 2022.

Ora può riscattarsi nella prossima partita, di nuovo il Derby ma questa vola per il match di ritorno di Serie A. Intanto, ci sono delle posizioni a rischio come quella di Massara e di Maldini che nel Milan hanno commesso degli errori con il calciomercato. Non sono gli acquisti estivi deludenti che questa volta sono nel mirino, ma è il mancato arrivo di un portiere subito. Decisive le prossime settimane di colloqui tra dirigenti e società, per capire quello che sarà il futuro.

Milan: infortunio Maignan, Sportiello doveva arrivare subito

Come svelato da Tuttosport, Maignan sarà ancora infortunato e salterà anche le partite di Champions League contro il Tottenham. Per questo motivo il Milan doveva bloccare subito Sportiello e non aspettare giugno per il suo arrivo.

Per questo motivo ora anche la posizione di Massara e Maldini è a rischio nel Milan per il mercato che ha deluso tutti, in particolar modo per alcune scelte sbagliate di valutazione da parte dei due dirigenti.

Milan: Maldini in bilico sul futuro

La coppia Maldini e Massara rischia grosso per il futuro del Milan. Perché la società nei prossimi mesi farà delle valutazioni su i due dirigenti che potrebbero non aver convinto più nessuno. Ci sono importanti novità che riguardano ora la situazione del club rossonero, che soltanto a fine stagione farà le dovute valutazioni su ogni singolo tesserato, dai giocatori fino a tutti i dirigenti.