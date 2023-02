Milan, esonero per il dirigente: firma la vecchia gloria, l’annuncio

Il Milan non riesce più a vincere e i tifosi sono furiosi con allenatori e ogni dirigente: si va verso l’esonero? La situazione legata alla classifica si sta facendo sempre più complessa e i prossimi mesi potrebbero essere determinanti per capire il futuro. Ci sono molte polemiche in atto e la società sta pensando a come migliorare sia la rosa che la parte dirigenziale.

In casa Milan si ragiona su possibili cambiamenti. Magari non per l’attualità ma per fine stagione. Si può cominciare proprio dalla dirigenza e da parte della rosa. E intanto si pensa di riportare in rosa vecchie glorie che conoscono bene lo spirito Milan e potrebbero garantire il giusto collante con la tifoseria.

Milan, dirigente verso l’esonero? Arriva una vecchia gloria

La situazione in casa Milan sta diventando sempre più bollente. I dirigenti non sembrano in grado di garantire il giusto spirito di squadra allo spogliatoio e lo stesso vale per Stefano Pioli. Le vittorie tardano ad arrivare, ci sono pericoli imminenti per la classifica, con molte difficoltà di andare a vincere il 20° Scudetto.

Ora è cambiato l’obiettivo stagionale e sarà fondamentale centrare la qualificazione in Champions League. Ci sono molte difficoltà di campo per i rossoneri e la situazione è in continuo divenire. I tifosi hanno chiesto un cambio netto e radicale già dalla partita di domenica sera contro l’Inter. Perdere un altro derby dopo la sconfitta in Coppa Italia sarebbe catastrofico dal punto di vista sportivo perché i nerazzurri si allontanerebbero ancora in classifica.

Il futuro del Milan, dei dirigenti e dell’allenatore è tutto da scrivere: verso l’esonero? Intanto si prepara un possibile assalto ad una vecchia gloria rossonera.

Milan, Kakà nuovo dirigente? Il suo annuncio

La rivoluzione in casa Milan potrebbe iniziare dall’esonero di qualche dirigente. La posizione di Paolo Maldini non è così solida come si pensava e per RedBird non sono da escludere dei cambiamenti clamorosi in vista delle prossime stagioni. In caso di addio di Paolo Maldni o di aggiunta di un dirigente, si pensa al ritorno di Kakà.

L’ex fantasista brasiliano ha smesso con il calcio giocato nel 2017 e ora è pronto a tornare nel calcio. Ma non intende sedersi su una panchina come successo a tanti suoi ex compagni ma vuole iniziare la carriera da dirigente. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Al Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite. Per fortuna c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire”.

Futuro? “Mi vedo più da dirigente che da allenatore“.

Kakà dirigente del Milan? “Posso partire dal Monza di Galliani”

In attesa di capire il futuro da dirigente e la possibilità di entrare nel Milan, Kakà si “propone” al Monza. L’ex campione brasiliano è ancora legato ad Adriano Galliani e a Silvio Berlusconi e potrebbe iniziare dal club brianzolo.

“Perché no, Galliani sarebbe un ottimo maestro. Con lui ho parlato anche in Qatar e sono certo che da lui si può imparare molto. Soprattutto che il calcio italiano è sempre vivo. E ora, così come in futuro, che con i protagonisti della Serie A bisognerà sempre fare i conti”.