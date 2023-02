UFFICIALE – Ecco l’annuncio, tifosi spiazzati: il comunicato a sorpresa

Il comunicato a sorpresa, attraverso una nota ufficiale, da parte del difensore dell’Inter che ha messo la firma sul contratto.

Dopo le diverse vicende legate ai rumors di calciomercato, il club nerazzurro ha pubblicato una nota ufficiale.

Apparsa sul sito ufficiale del club, ecco la notizia che “spiazza” i tifosi dell’Inter. A sorpresa, dopo la chiusura del calciomercato e dopo alcune news emerse di recente.

Calciomercato, ora è ufficiale: il comunicato dell’Inter

C’è il comunicato ufficiale da parte dell’Inter. Nelle scorse settimane, attraverso poi una conferma definitiva da parte del club nerazzurro, si è così risolta la situazione legata a Skriniar, che diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain.

Ma nel frattempo l’Inter ha da rendere chiare altre situazioni legate all’organico di Simone Inzaghi ed è infatti venuta fuori, attraverso una nota ufficiale, la notizia definitiva sulla firma per il contratto, in accordo con il club nerazzurro.

Ad annunciare il rinnovo è l’Inter, Matteo Darmian si lega al club ancora di più. Un accordo che sarà valido fino al 2024, con i nerazzurri che hanno ufficializzato la firma sul contratto dell’esterno che ha letteralmente spiazzato i tifosi dell’Inter, diventando un importante pezzo del club interista.

Mercato Inter, rinnovo Darmian: il comunicato del club

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dell’Inter, in merito al rinnovo di Matteo Darmian: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian. Il difensore italiano – classe 1989 – sarà un giocatore dell’Inter fino al 30 giugno 2024”.

Ora l’Inter si metterà a lavoro, attraverso l’operato di Marotta e Ausilio, per il rinnovo anche di Calhanoglu. Nel caso del turco però toccherà sborsare una cifra di diverso valore, più alto rispetto a quello dell’esterno italiano.

Darmian sarà ancora dell’Inter: i numeri con i nerazzurri

Matteo Darmian ha convinto l’Inter. Il rinnovo è solo il primo passo verso la sua centralità nel progetto interista, ha convinto Inzaghi e tutta la dirigenza nerazzurra, tant’è che Inzaghi continua ad utilizzarlo sulle corsie assieme a Dimarco e non più con Dumfries titolare indiscusso. Il calciatore dell’Inter, ormai in rosa dall’ottobre del 2020, è diventato un importante perno delle corsie a San Siro. Fino a questo momento, le presenze ottenute dallo stesso Darmian sono 91 e ha trovato a Milano, con la maglia dell’Inter, la bellezza di 8 gol e 9 assist. Il futuro dell’esterno di Legnano, in ogni caso, sarà ancora al club nerazzurro.