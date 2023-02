Colpaccio in Serie A, sbarca Isco: destinazione clamorosa

Il colpaccio in Serie A, a costo zero, porta il nome di Isco.

Il fuoriclasse spagnolo arriverebbe in Serie A mandando in festa i tifosi, per quello che sarebbe il colpo dopo che il mercato ha subìto la sua recente chiusura.

La sessione è infatti finita, ma non per i colpi a parametro zero. E tra questi, c’è infatti Isco: lo spagnolo non ha ancora trovato squadra ma, molto presto, potrebbe finire in Serie A.

Calciomercato, Isco in Serie A: la destinazione

La Serie A è pronta ad accogliere Isco. Un club italiano, dopo quanto emerso dall’ultima sessione di mercato, può inserire tra i tesserati proprio il talento spagnolo che, “orfano” di un club, sarebbe ora pronto ad una nuova squadra.

È la scelta che cade su di lui, in particolar modo dopo l’affare saltato nell’ultima giornata di mercato, proprio sulla trequarti. Il rinforzo per i grandi obiettivi di stagione, porta proprio al trequartista spagnolo.

C’è il club granata pronto ad accoglierlo, la Salernitana piomba su Isco. Il talento spagnolo finirebbe così in Italia, dopo essere stato accostato in passato anche a top club del campionato italiano.

Mercato Salernitana, colpo Isco: le ultime

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato che riguardano la Salernitana e il colpo Isco, per il club campano.

Il trequartista ormai ex Real Madrid, sarebbe pronto ad approdare in Italia e ricoprirebbe un ruolo alle spalle di Dia o Piatek, per il reparto offensivo di Nicola. La Salernitana che ai tempi prese già Ribery e dopo il colpo Ochoa, sembra non volersi fermare e un altro colpo ad alto livello potrebbe arrivare per il club campano. Un altro grande colpo, con la Salernitana che non si porrebbe limiti per il calciomercato stesso, dando modo ai tifosi di ambire in grande. Il progetto del club campano è infatti a lungo termine e chissà che colpi di tale calibro, non portino poi la Salernitana ad ambire ad un posto in Europa.

Ultime su Isco, Salernitana e concorrenza estera: le ipotesi

C’è anche concorrenza estera per il colpo Isco, con lo spagnolo che sta riflettendo per il suo futuro. C’è la Salernitana in prima linea, ma occhio alle ipotesi che lo vedono protagonista degli stessi rumors di mercato, con il futuro che rischia di essere in Major League Soccer o nella lontana Arabia Saudita. La sua volontà sarebbe quella di mettersi ancora in gioco in Europa, ma alcune proposte economiche rischiano di far vacillare Isco.