Milan, ansia infortunio: Maldini pesca dal calciomercato svincolati

Il Milan di Stefano Pioli sta iniziando a fare i conti con grossi problemi in classifica anche a causa degli infortuni. La situazione è tutt’altro che semplice in questo momento. Il calciomercato di gennaio non è stato dei migliori, è arrivato solo Vasquez che, però, non ha ancora esordito e probabilmente non lo farà fino alla fine della stagione.

Le soluzioni dal calciomercato, però, potrebbero ancora arrivare. Ci sono diverse opzioni da potersi giocare dagli svincolati e presto potrebbero esserci delle clamorose novità. Intanto Paolo Maldini e Fredric Massara lavorano per migliorare la rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, ansia infortunio: Maldini pesca dagli svincolati

La stagione del Milan non è perfetta e le soluzioni possono arrivare con il calciomercato degli svincolati. I rossoneri hanno appena perso la Supercoppa Italiana e diversi calciatori per infortunio.

Il recupero degli infortunati rossoneri sarà determinante per la stagione del Milan. Andare a migliorare la rosa con uno svincolato, però, sarebbe fondamentale per dare a Stefano Pioli gli uomini giusti con cui lavorare per assottigliare le difficoltà e riuscire ad evitare problemi.

Il calciomercato degli svincolati potrebbe portare in casa Milan un nome di grande livello. Piaceva già da giovanissimo e ora è tornato nei radar rossoneri dopo i continui infortuni.

Calciomercato Milan, obiettivo Mangala da svincolato?

Eliaquim Mangala è uno dei nomi che il Milan sta studiando per il calciomercato degli svincolati. Il difensore francese è senza contratto e potrebbe essere il rincalzo giusto per la difesa. L’infortunio di Fikayo Tomori non conosce ancora i tempi di recupero giusti e i rossoneri sono preoccupati.

Secondo quanto riferisce Footmercato, Eliaquim Mangala è alla ricerca di un’altra avventura europea dopo l’addio al Saint-Etienne. L’ex Valencia e Manchester City non ha ancora compiuto 32 anni e potrebbe essere un’arma in più per la difesa rossonera. I prossimi giorni saranno importanti per mettere a referto le condizioni di Tomori e capire se agire o meno.

Il nome di Mangala per la difesa del Milan sarebbe importante per leadership e qualità. Ha militato in squadre molto importanti e porta con sé una carriera estremamente importante.

Mangala occasione d’oro per il Milan: quando firma?

Eliaquim Mangala è un’occasione per il Milan che si potrebbe sviluppare nei prossimi giorni. Il difensore francese è fermo dalla scorsa estate ma potrebbe diventare un’opportunità in caso di lungo forfati di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è alle prese con un infortunio muscolare che se dovesse tenerlo fuori più di un mese sarebbe gravissimo per Pioli.

Quando firma Mangala con il Milan? In caso di scelta definitiva su Mangala da svincolato, il Milan potrà tesserarlo entro il 24 febbraio. Quella è la data ultima per tesserare un calciatore attualmente privo di accordi con altri club.