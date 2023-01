Colpaccio Muriel last minute, si chiude in Serie A: arriva in prestito

Last minute l’operazione che porta a Luis Muriel, il rinforzo ora che sta finendo il mercato, in quella che è la giornata di oggi in chiusura di sessione.

Il colpo a sorpresa perché, troppo chiuso da Holjund che è ormai un titolarissimo dell’Atalanta assieme a Lookman, ecco che il colombiano potrebbe spostarsi dall’Atalanta ad un’altra big di Serie A.

Dalle ultime indiscrezioni di mercato, ecco il colpo a sorpresa. Sarebbe legata a Luis Muriel l’operazione che spiazza i tifosi, con il colpo in attacco ai vertici del calcio italiano.

Calciomercato, colpo a sorpresa: arriva Muriel

Sarebbe indirizzato verso Luis Muriel uno dei club ai vertici del calcio italiano che, a sorpresa, lo andrebbe a prelevare dall’Atalanta.

In una soluzione che vede l’operazione in prestito, per dare modo al colombiano di rilanciarsi dopo esser stato in maniera chiara da Gasperini, fatto fuori dalle scelte, con Holjund e Lookman assoluti protagonisti, assieme a Duvan Zapata, dell’attacco dei bergamaschi.

Dopo aver dato tutto alla Dea, sarebbe pronto ad una nuova esperienza, in una rivale in Serie A: c’è la Roma su Luis Muriel, che può prenderlo subito in prestito.

Mercato Roma, Muriel in prestito: la notizia

Sono i colleghi del Corriere.it a svelare la notizia sul colpo di calciomercato per la Roma, nel nome di Luis Muriel.

Il centravanti dell’Atalanta che, all’occorrenza sa giocare anche da esterno in un tridente, farebbe al caso della Roma. Perché dopo l’addio di Nicolò Zaniolo che, senza o con una squadra, sarà messo quantomeno fuori rosa, è proprio in quella zona di campo che la Roma avrà bisogno di un nuovo innesto. La presenza di Solbakken e di El Shaarawy sembra non bastare e, considerando anche l’addio di Shomurodov, ecco l’acquisto a sorpresa che arriverebbe dai nerazzurri. Muriel sarebbe pronto per la Roma, tutto potrebbe concretizzarsi in queste ultime ore di calciomercato.

Ultime Roma, Muriel subito: si può chiudere in fretta

Si può chiudere subito il colpo Luis Muriel per la Roma, considerando quella che è l’esigenza dei giallorossi. Una mossa a sorpresa, quella che verrebbe fuori. In prestito, per sopperire a quanto accaduto nel mercato di gennaio, con la rivoluzione vera e propria per l’attacco. E Muriel sarebbe proprio il “jolly” dell’attacco di Mourinho, con la soluzione accanto a Dybala nella trequarti offensiva, e Pellegrini a centrocampo con Cristante. Dybala e Muriel alle spalle di Abraham, l’idea convincerebbe Mourinho che spingerebbe così per la chiusura della trattativa.