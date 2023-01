Calciomercato: l’ex Fiorentina torna in Serie A, annuncio dell’agente

Il calciomercato di gennaio può regalare ancora delle sorprese per le squadre di Serie A. Perché c’è un giocatore che potrebbe fare ritorno in Italia, arrivano le ultime notizie con l’annuncio dell’agente.

Arrivano aggiornamenti importanti di mercato che riguardano il futuro del giocatore, ora pronto a tornare in Italia. A dare le ultime notizie è stato il suo agente che ha confermato il possibile ritorno.

Ci sono importanti notizie di mercato per la Serie A, sono diversi i club che si stanno pianificando le prossime sessioni di mercato. Mancano le ultime ore per la fine di gennaio, poi ci si concentrerà su quella che sarà la prossima estate. Infatti, ora ci sono delle novità.

Calciomercato: l’ex Fiorentina di nuovo in Serie A

Tanti addii e ritorno in Italia in questi ultimi anni, un altro si potrebbe andare a concretizzare nelle prossime ore o la prossima estate. Perché sono arrivate le parole del suo agente che svela il retroscena di mercato che riguarda il suo assistito, che in passato ha già giocato in Italia con la maglia della Fiorentina e ora potrebbe nuovamente fare ritorno, ma per giocare anche con un club migliore.

Perché da quando era giovanissimo è cresciuto e anche migliorato, per questo motivo il mercato può accendersi sul suo nome. Svelate anche le squadre che potrebbero andare a comprare il giocatore. E’ stato proprio il suo procuratore a raccontare tutto e ora si può creare l’importante occasione.

Il giocatore slovacco David Hancko può tornare in Serie A come rivelato dal suo procuratore.

Calciomercato: David Hancko in Serie A

Sasha Huet Baranov, agente di David Hancko, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ per raccontare che il suo assistito, ex Fiorentina, può tornare in Italia. Ad oggi gioca nel Feyenoord e il suo prezzo non è elevato. Inoltre, secondo il suo procuratore, David Hancko può giocare nelle prime 5 squadre di Serie A. Lui tornerebbe volentieri.

La carriera di David Hancko

David Hancko è arrivato presto in Italia quando la Fiorentina puntò su di lui che era molto giovane circa 5 anni fa. Poi diverse occasioni in prestito con lo Sparta Praga, fino alla cessione a titolo definitivo. La scorsa estate è passato al Feyenoord in Olanda, dove si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni.

Dopo un inizio un po’ complicato ora si sta rendendo protagonista in Olanda e anche in Europa League con lo stesso Feyenoord. In stagione ha anche segnato già 3 gol, confermandosi un giocatore pericoloso dai calci da fermo, grazie alle sue abilità fisiche e nel gioco aereo. Ora può arrivare l’occasione di tornare in Serie A per David Hancko ma dopo la Fiorentina è cresciuto tanto sotto ogni punto di vista e tornerebbe per restarci.