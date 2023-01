Roma: Mourinho via a fine stagione, ma non torna al Chelsea

In questi ultimi mesi si è parlato tanto di un addio dell’allenatore portoghese da Roma per approdare su una nuova panchina. Ora Mourinho potrebbe aver fatto una scelta importante.

Prima si è parlato tanto di offerte da due Nazionali, quella del suo Portogallo e del Brasile, che hanno cambiato ct dopo le delusioni del Mondiale in Qatar. Ora ci sono nuovi sviluppi riguardo il futuro del tecnico con il club giallorosso.

Secondo le ultime notizie l’allenatore non andrà via dalla Roma per una Nazionale, ma ancora una volta per una squadra di club. Si aprono nuovi e importanti sviluppi che possono cambiare le carte in tavola.

Roma: Mourinho via a fine stagione

Jose Mourinho ha un contratto con la Roma fino al 2024 che potrebbe anche non rispettare. Perché il club giallorosso sta puntando a rinnovare con lui e stare insieme ancora per tanti altri anni, ma il progetto del portoghese con i giallorossi potrebbe concludersi a fine stagione. Perché attualmente, dopo aver vinto la Conference League, ha come obiettivo di riportare la Roma in Champions e poi può anche dire addio. Ci sono sviluppi importanti di mercato, perché in queste ultime ore si è parlato molto di un addio del tecnico per un motivo ben preciso.

Lui però, che ha da poco festeggiato i suoi 60 anni, non ha intenzione di parlare del futuro e di mercato, per questo motivo pensa solo alle prossime partite della Roma. Per lui conta il presente e ad oggi Mourinho allena la Roma, poi a fine stagione si valuterà con la società. C’è la seria possibilità che possa andar via con un anno d’anticipo rispetto l’attuale contratto.

Mourinho sembra aver preso una decisione con la Roma.

Roma: Mourinho al West Ham

Tante voci sul suo ritorno al Chelsea, ma niente di vero al momento. Perché c’è un’altra squadra che potrebbe convincere Mourinho ad accettare l’offerta per lasciare la Roma ed è il West Ham. Il club degli Hammers non stanno facendo bene e al momento si ritrovano al 16esimo posto con 18 punti e anche la possibile ansia da retrocessione.

C’è solo 1 punto che separa il club inglese dalla zona rossa, ma restando in Premier League si può aprire all’occasione Mourinho per il West Ham che si separerebbe da David Moyes. Niente Chelsea, che al momento non convince col progetto dei nuovi proprietari per la poca stabilità di scelta: hanno già esonerato un allenatore e un altro è a rischio.

Morunho lascia Roma: il vero motivo

Mourinho accetterebbe il West Ham o altre offerte da Londra, perché è lì ancora che vive la sua famiglia. Il tecnico portoghese sarebbe molto legato a loro e ora pensa di tornare a vivere con loro.