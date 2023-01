Juventus: Pogba e Vlahovic subito in campo, Allegri conferma

La Juventus prova a reagire da questo momento difficile fuori e dentro al campo. Arrivano aggiornamenti su quelle che sono anche le condizioni di Vlahovic e Pogba che sono tornati in panchina e tra i convocati di Allegri.

Juventus: rientro Pogba e Vlahovic, parla Allegri

Ai microfoni di Dazn, prima di Juventus Monza, ha parlato Allegri anche di Pogba e Vlahovic:

“La Juventus dovrà fare una partita compatta contro una squadra forte e in forma, una squadra che ha messo difficoltà anche le grandi. Per noi non sarà facile oggi, dobbiamo tornare a vincere avanti al nostro pubblico. La scelta di De Sciglio? Vediamo come si svolge la partita, McKennie è partito, vedremo in corso come andrà. Pogba e Vlahovic li aspettavamo, come gli altri che sono fuori. E’ tanto che non giocano e devono recuperare minutaggio in vista del resto della stagione”.