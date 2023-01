Inter: Skriniar via subito, ha raccontato il motivo ai compagni

L’Inter dirà addio a Skriniar in questa sessione di calciomercato di gennaio. Il capitano nerazzurro andrà via per firmare con il Paris Saint Germain. Ora è svelato anche il motivo.

Il centrale slovacco ha raggiunto l’accordo con il suo prossimo club e ora aspetta il via libera definitivo che può arrivare dall’accordo tra Inter e PSG per giocare con la sua prossima squadra.

Arrivano novità importanti per i tifosi dell’Inter che dovranno salutare il loro capitano. Grande delusione per il comportamento di Skriniar ma non è piaciuta anche la gestione da parte della società. Ora c’è una notizia che spiega il perché dell’addio.

Inter: Skriniar saluta i compagni

Come rivelato da SportMediaset, è finita tra Skriniar e l’Inter, con il centrale e capitano che dovrà ora lasciare la fascia ad un nuovo compagno. Possibile che venga fatta una scelta tra Brozovic e Lautaro Martinez. Intanto, il giocatore ha già avvisato i suoi compagni di squadra. Infatti, dopo la vittoria contro la Cremonese, Skriniar ha salutato i suoi amici e compagni dello spogliatoio dell’Inter. La scelta è ormai presa, andrà al Paris Saint Germain e lo farà subito.

Sembra che non ci sia più possibilità per l’Inter di tenerlo fino al termine della stagione. Anche perché ha già firmato quello che sarà il suo nuovo contratto e perderlo a zero la prossima estate sarebbe un problema maggiore. Incasserà circa 15 milioni di euro la società per la cessione di Skriniar al PSG. Raccontato il vero motivo.

Inter: Skriniar accetta il PSG, il motivo

Era già tutto fatto la scorsa estate, quando Skriniar e il PSG aveva l’accordo e lui aveva anche già comunicato alla moglie che si sarebbero trasferiti a Parigi. Poi qualcosa è cambiato, perché l’Inter si è tirata indietro dall’offerta di 55 milioni presentata dal Paris Saint Germain e ne chiedeva 70. Nulla da fare però, con tutto rimandato ora a gennaio, per cifre molto più basse.

Anche il contratto di Skriniar con il PSG sarà molto elevato, perché il giocatore andrà a guadagnare quasi 10 milioni a stagione, rispetto i 6 proposti dall’Inter.

Skriniar PSG: Inter criticata dai tifosi

Grandi critiche sono state mosse dai tifosi sia verso Skriniar, ma ancor di più verso il club. Perché l’Inter doveva pensare al rinnovo del proprio capitano e leader difensivo già tempo fa e non negli ultimi mesi secondo i tifosi. Il giocatore meritava un ingaggio da top player già negli anni passati, per questo motivo il suo addio è stato più facile con il PSG che ha approfittato della situazione.

Grandi critiche verso Skriniar anche per quanto riguarda la situazione economica, con l’Inter che ora incasserà 15 milioni di euro quando solo 5 mesi fa ne aveva rifiutati 55.