Milan, assalto bianconero: via l’ultimo giorno, Pioli perde speranze

Il Milan può essere protagonista degli ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri sono al centro di numerose voci che vogliono un cambio radicale nella rosa di Stefano Pioli e le ultimissime ore potrebbero essere determinanti per tentare di accontentare il tecnico.

La stagione dei rossoneri non sta andando come previsto. Il distacco dal Napoli in Serie A è molto importante, la Coppa Italia non è più un obiettivo e la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana ha fatto nascere grandi punti interrogativi. Il futuro del Milan si scrive subito e le ultime giornate di calciomercato potrebbero essere determinanti.

Calciomercato Milan, assalto dalla Premier League: le ultime

Il Milan sta provando a chiudere alcuni colpi di calciomercato negli ultimi giorni. La situazione dei rinnovi potrebbe creare problemi in futuro e ora la dirigenza sta già pensando di cautelarsi. Ma le ultime ore dopo il weekend aprono a scenari molto importanti che potrebbero cambiare radicalmente la stagione dei rossoneri.

Massara e Maldini stanno studiando i nomi nuovi da portare a Milano. Ma non sono da escludere anche addii clamorosi, visto che dall’estero iniziano ad arrivare aggiornamenti e offerte importanti.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan può perdere uno dei suoi obiettivi a causa di assalti seri e decisi dalla Premier League.

Calciomercato Milan, sfuma Lukic: ecco dove va

Sasa Lukic è un obiettivo per il calciomercato del Milan. Il centrocampista serbo del Torino è da mesi al centro di numerose voci che lo vedono lontano dal Piemonte e in un altro top club. La scorsa estate i rossoneri ci avevano già provato per sostituire Kessiè ma non è mai stato trovato un accordo per la firma.

Considerato che per gennaio i rossoneri difficilmente possono andare ad acquistare calciatori a titolo definitivo, l’addio di Lukic alla Serie A è più vicino.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il Fulham sta tentando l’assalto dell’ultima ora per portare Lukic in Premier League. Il numero 10 del Torino non è più il capitano dei granata da inizio stagione – dopo la lite con la società e l’autoesclusione dai convocati per la gara di Monza – e potrebbe essere ceduto.

Lukic verso il Fulham: beffa Milan, le cifre

Il Milan perde il treno per Lukic: va verso il Fulham. L’offerta del club al Torino è di circa 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro e in queste ore si lavora agli ultimi dettagli per arrivare alla conclusione.

Lukic ha il contratto in scadenza nel 2024 e il desiderio di provare una nuova esperienza. Per questo l’accordo con il Fulham, dopo l’innesto di Ivan Ilic, è stato avallato dalla società. Il serbo volerà in Premier League dove troverà il suo connazionale Mitrovic e potrà lottare per l’Europa.