Atalanta: Gasperini esalta il nuovo idolo dei tifosi

L’Atalanta di Gasperini batte la Sampdoria per 2-0. Ancora una vittoria per una delle squadre più in forma del campionato italiano. La squadra nerazzurra è riuscita ad imporsi con un 2-0 netto nei confronti dell’avversario anche in questa partita.

Atalanta Sampdoria: le parole di Gasperini

Ai microfoni di Dazn ha parlato Gasperini al termine di Atalanta Sampdoria:

“Holjund ha delle qualità straordinarie che deve mettere a disposizione per la squadrae se stesso. Non credo che abbiamo qualcosa in più alle altre, ma sicuramente ci misuriamo. Non posso decidere chi vince il 3 contro 3 tra Boga, Holjund e Lookman con Ilicic, Muriel e Gomez”.