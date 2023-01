Calciomercato, Casadei lascia già il Chelsea: accordo raggiunto con il club

Dopo essere sbarcato la scorsa estate a Londra per la modica cifra di 15 milioni di euro dall’Inter, il talento italiano classe 2003 avrebbe preso una decisione importante per il proseguo della sua carriera, stupendo un pò tutti per come le cose stavano realmente andando.

Stando alle ultime notizie, infatti, Cesare Casadei ha deciso di salutare il Chelsea a soli 6 mesi dal suo arrivo, trovando un accordo con il club per il suo trasferimento in questo calciomercato.

Dopo quest’estate il giocatore italiano è dunque tornato a far parlare di sé, forse non contento del fatto di non essere ancora stato promosso in prima squadra.

Calciomercato, Casadei lascia il Chelsea: sbarca in Serie B

6 mesi sono bastati a Cesare Casadei per decidere di lasciare il Chelsea dopo il suo arrivo in estate. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia della Primavera, ovvero il Chelsea U21, il talento italiano classe 2003 sarebbe rimasto deluso dalla mancata promozione in prima squadra.

Il malcontento del giocatore in queste settimane ha scatenato non poche notizie di mercato, che in diverse occasioni lo avrebbero addirittura accostato ad un possibile ritorno in Italia. Dopo i 15 milioni cacciati in estate all’Inter il Chelsea però non ha alcuna intenzione di perdere in così poco tempo la scommessa Casadei, ed è per questo che la dirigenza dei Blues avrebbe preso una decisione sul futuro dell’italiano.

Stando a quanto riportato da alcuni media inglesi, infatti, pur di garantire spazio e tempo nel calcio dei grandi, il Chelsea avrebbe accettato di mandare in Serie B inglese, ovvero la Championship, Cesare Casadei in questo calciomercato. Un’operazione lampo e del tutto inaspettata, che potrebbe però essere d’aiuto per la carriera del giovane talento italiano.

Chelsea, Casadei sbarca in Championship: accordo ad un passo

Dopo una prima parte di stagione ad alti livelli con il Chelsea U21, Cesare Casadei è pronto ad essere promosso nel calcio dei grandi. Questo accadrà però non con la maglia della prima squadra dei Blues, bensì con quella di un club di Championship, il corrispondente della Serie B italiana.

Stando infatti a quanto riportato da il The Daily Mail, l’accordo fra il Chelsea ed il Reading per Cesaree Casadei sarebbe in dirittura d’arrivo. Opportunità d’oro dunque quella concessa al classe 2003 che con la maglia dei Royals potrebbe puntare ad una promozione in Premier League che manca da troppo tempo e che ad oggi dista ben 6 punti.

Calciomercato, Casadei al Reading: la formula dell’operazione

Dopo il capitale investito in estate sarebbe folle da parte del Chelsea scaricare in questo modo l’ex giocatore dell’Inter. Questo è un problema che però la dirigenza dei Blues non si è mai posto, visto che la cessione di Casadei ha il semplice scopo di far prendere confidenza al ragazzo con il calcio dei grandi, come d’altronde dimostra anche la formula dell’operazione.

Come riportato dal Daily Mail, infatti, l’accordo fra il Reading ed il Chelsea per il trasferimento di Casadei in questo calciomercato è stato raggiunto sulla base di un prestito secco fino alla fine della stagione.