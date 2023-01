Calciomercato Serie A: il ds presenta il nuovo acquisto in diretta

Nel corso del pre-partita della partita di oggi in Serie A, i temi toccati nell’intervista, sono legati ovviamente anche al calciomercato.

Tra un dribbling e un altro, alle domande sul futuro della squadra, il ds ha risposto e presentato ai microfoni di DAZN, il nuovo acquisto dei bianconeri.

Quelle che seguono, sono le parole del direttore sportivo, in merito alle ultime notizie di mercato che riguardano il club.

Calciomercato, presentato dal ds il nuovo acquisto: ecco le caratteristiche

Ha parlato prima del match di quest’oggi, che apre la 20esima giornata di Serie A con uno scontro diretto non da poco, il ds del club ligure.

A prendere voce, rispondendo alle domande di calciomercato che riguardano lui in prima persona, è Stefano Melissano che, ai microfoni di DAZN, ha presentato il nuovo acquisto dello Spezia, descrivendone le qualità.

Dopo aver perso Kiwior, con destinazione Arsenal – ben 25 milioni di euro -, lo Spezia ha preso Przemyslaw Wisniewski: Melissano lo ha presentato così.

Mercato Spezia, le parole di Melissano su Wisniewski

Arrivato da qualche giorno, Przemyslaw Wisniewski – dal Venezia – sarà subito in campo con lo Spezia. E il ds del club bianconero, Stefano Melissano, ne ha parlato così: “Ci dà alternative un po’ diverse da quelle che avevamo, ha una struttura fisica importante e abbiamo colmato una piccola lacuna che potevamo avere. Da lui ci aspettiamo di vedere quelle cose che ci hanno spinto a prenderlo”.

SUGLI OBIETTIVI DELLO SPEZIA – “L’asticella dello Spezia sia salvarsi sempre, confermarsi nel tempo sarebbe il massimo. Non perdiamo di vista l’equilibrio, vogliamo dare stabilità e costanza”.

Al centro delle questioni di calciomercato, c’è sicuramente Shomurodov in casa Spezia. Il calciatore uzbeko arriverebbe dalla Roma, per diventare il nuovo titolare della società bianconera. Melissano però non risponde e resta concentrato sulla partita di oggi, accendendo il focus sull’impegno contro il Bologna.

SU SHOMURODOV – “Noi sinceramente vogliamo pensare alla partita, vediamo cosa succede in questi ultimi giorni. Siamo vigili su tutto, accontentiamo mister e società che credono fortemente a questa salvezza. Pensiamo solo alla gara oggi, il momento bello arriva alle partite, perché stacchiamo le energie”.

Anche cessioni in vista, da parte dello Spezia. E infatti, tra le ipotesi per l’addio in questi ultimi giorni di mercato, c’è anche Strelec: “Vorremmo garantirgli maggiore minutaggio, vediamo cosa viene fuori, noi vogliamo tutelare il ragazzo e la sua crescita”.