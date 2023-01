Calciomercato Inter, colpo dall’Udinese: accordo ad un passo

Gli ultimi giorni di calciomercato si prospettano essere molto intensi dalle parti di via della Liberazione, anche perchè l’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo comune è fare meglio rispetto al girone d’andata ed evitare di perdere il treno Champions.

In ordine a questo la lista di Marotta ed Ausilio è ricca di nomi interessanti e che potrebbero fare sicuramente al caso di Inzaghi, ma alla fine la scelta dell’Inter in questo calciomercato è ricaduta sul giocatore bianconero.

I contatti in queste ore fra le parti si sono intensificati e l’impressione è che presto si possa raggiungere un accordo.

Calciomercato Inter, colpo bianconero: le ultime

L’obiettivo principale dell’Inter in questo calciomercato era sicuramente quello di provare a blindare il capitano Milan Skriniar. Complice anche un’offerta irrinunciabile del PSG i nerazzurri non sono riusciti nel loro intento, vedendosi costretti ad iniziare a valutare alcune alternative dello slovacco in vista della prossima stagione.

Questo però non ha esonerato l’Inter dal provare a programmare e focalizzarsi anche su altre operazioni, come quella con i bianconeri per il centrocampista ad esempio, indicato dalla società come il perfetto profilo con il quale far alternare Brozovic a partire dalla prossima stagione, o addirittura anche da questa.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, già da un paio di settimane vanno avanti i dialoghi fra l’Inter e l’entourage di Roberto Pereyra, giocatore dell’Udinese che potrebbe rappresentare un’opportunità per i nerazzurri in questi calciomercato.

Inter, contatti con Pereyra: l’idea dei nerazzurri

Vista la complicata situazione nella quale riversa il calcio italiano, come d’altronde anche quello mondiale, nelle ultime stagioni sono aumentate le operazioni a costo zero un pò ovunque, occasioni che spesso hanno trovato i nerazzurri particolarmente attenti -vedi Dzeko o Calhanoglu, ad esempio.

L’anno prossimo l’Inter quasi sicuramente dirà addio a Gagliardi per fare spazio a nuovi acquisti a centrocampo, come ad esempio quello di Fabbian che però sarà di rientro dal prestito dalla Reggina. Diversi sono i nomi che Marotta ed Ausilio starebbero monitorando, ma chi intriga dirigenza è staff tecnico è quello di Roberto Pereyra.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Inter starebbe pensando di sfruttare la scadenza del contratto di Pereyra per portare l’argentino dell’Udinese a Milano la prossima estate.

Inter, Pereyra a gennaio? Ipotesi remota

Vista la situazione legata alle precarie condizioni fisiche di Brozovic l’Inter potrebbe pensare di anticipare l’arrivo di Pereyra a Milano già in questo calciomercato, ma le ipotetiche pretese economiche dell’Udinese potrebbero essere un ostacolo quasi insormontabile per i nerazzurri.

Per questo motivo Pereyra rimarrà -salvo colpi di scena- fino a fine stagione ad Udine, ma la pista che lo porterebbe all’Inter la prossima estate è destinata a diventare molto calda.