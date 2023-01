Calciomercato, addio Serie A? Costretto ad accettare, rottura totale

La Serie A può essere uno dei campionati protagonisti dell’ultima settimana di calciomercato. Tutti i club stanno pensando di rinforzare le rose con colpi last minute che potrebbero far felici gli allenatori. Ma non sono neppure da escludere cessioni di lusso, per calciatori che ormai hanno deciso di andare via.

Il calciomercato è entrato nella fase più calda. Il mese di gennaio non è stato ricchissimo per i club italiani ma le ultime ore potrebbero essere determinanti per migliorare una volta per tutte le squadre. Ci sono tante situazioni da tenere sotto controllo che potrebbero cambiare negli ultimi istanti, fino al 31 gennaio.

Calciomercato Serie A: costretto ad accettare, ecco cosa succede

La Serie A sta entrando negli ultimi giorni di calciomercato e potrebbero esserci sorprese inaspettate. Le soluzioni sono molteplici e imminenti ma non tutti i calciatori sono felici delle scelte che le società hanno preso per il loro futuro. I top player potrebbero cambiare maglia con immediatamente o e andare a fare la differenza in altri club fino alla fine della stagione.

Potrebbero esserci dei colpi a sorpresa inaspettati fino a qualche giorno fa. Nelle ultime ore i dirigenti stanno decidendo con cura come guadagnare il più possibile dalle cessioni e come sositutire i calciatori in partenza.

Secondo le ultime notizie, il calciatore è costretto ad accettare la volontà della società, nonostante abbia richieste diverse.

Calciomercato Fiorentina, Amrabat resta in Viola: le ultime

Sofyan Amrabat resterà alla Fiorentina: non parte in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista marocchino si è messo in mostra con un Mondiale di grandissimo livello e sulle sue tracce c’era il forte interesse delle big europee. Hanno provato a portarlo via dalla Fiorentina e dalla Serie A ma sono arrivati continui e ripetuti no.

Secondo quanto riferisce 90min.com, Liverpool e Tottenham non acquisteranno Amrabat dalla Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Jurgen Kloppe e Antonio Conte hanno chiesto a gran voce l’innesto di un centrocampista con le sue qualità ma, nonostante i tentativi, la Fiorentina ha deciso di resitere e non cederlo.

Per Amrabat potrebbero aprirsi le porte della cessione solo in estate, a campionato finito. Per Vincenzo Italiano è molto importante per il suo assetto tattico e non vuole lasciarlo andare. La Fiorentina ha ancora molti obiettivi da raggiungere in questa stagione e il tecnico non intende indebolire la sua rosa.

Calciomercato, Amrabat resta alla Fiorentina: avrebbe gradito la cessione

Sofyan Amrabat resterà alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista marocchino è stato al centro di numerose voci ma si è deciso per la sua permanenza. L’ex Verona, però, avrebbe accettato volentieri il trasferimento in Premier League, soprattutto al Liverpool per fare un ulteriore salto di qualità.

Nonostante il dispiacere, però, Amrabat darà il 100% fino alla fine della stagione per provare a convincere, per il 2023/24, i top club a puntare su di lui.