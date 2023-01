Calciomercato: si sblocca Zaniolo, decisivo il suo idolo

Ultimissime notizie di calciomercato sul futuro di Zaniolo che andrà via dalla Roma subito. Sembra che la società ora sia convinta e la firma del giocatore possa arrivare entro inizio della prosima settimana per il cambio di maglia.

Ci sono importanti sviluppi ora che riguardano la trattativa che porterebbe il giocatore lontano dalla Roma. Perché sulle sue tracce in queste ultime settimane ci sono stati il Tottenham e il Milan su tutti pronti a chiudere l’affare.

Sembra tutto piuttosto deciso per quello che sarà il futuro del giocatore, di mezzo ora si sarebbe messo anche il suo idolo che potrebbe favorire l’affare. Manca solo l’ok definitivo da parte del club giallorosso riguardo formula e cifre.

Calciomercato: Zaniolo lascia Roma

Sembra ormai tutto ben definito per quanto riguarda la volontà del giocatore di lasciare l’attuale club. C’è stata una rottura tra Zaniolo e la Roma per il mancato rinnovo con l’accordo saltato e la decisione del giocatore di non avere più a che fare con la società attuale. Ora spinge per andare via subito e non restare da separato in casa alla Roma, potrebbe essere un problema per lui con l’intero ambiente e i suoi compagni di squadra. Per questo motivo spinge per andar via ora il giocatore che ha già scelto la sua prossima destinazione.

Ora si cerca un accordo con la nuova squadra, perché il giocatore spinge per andar via e tra i club c’era il forte interesse del Tottenham, che però non sembra aver trovato le condizioni per prendere il giocatore, che allo stesso tempo spinge per una nuova destinazione. Perché la squadra scelta da Zaniolo per firmare è il Milan. Il calciatore non vede l’ora di approdare in rossonero e iniziare una nuova avventura che possa svoltare la sua carriera.

Sembra che siamo ormai vicina a quella che può essere la chiusura di una trattativa tra Roma e Milan per l’acquisto di Zaniolo.

Calciomercato: Zaniolo Milan, le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Nicolò Zaniolo è vicino al Milan. Pare che l’affare si possa fare ora alle giuste condizioni, decisiva una chiacchierata tra Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è l’idolo del giocatore giallorosso e vorrebbe giocare con lui. Ibra avrebbe dato il via libera per aiutare a gestire l’aspetto caratteriale di Zaniolo al Milan. Ora si attende di capire per formula e cifre.

Milan Zaniolo: lunedì il giorno decisivo

Intanto, il giocatore non sarà convocato da Mourinho per la prossima partita contro il Napoli e non vede l’ora di ricevere l’ok della Roma per lasciare la squadra, Zaniolo vuole andare a firmare con il Milan. Secondo le ultime notizie la giornata di lunedì potrebbe essere quella giusta per l’accordo definitivo.