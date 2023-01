Sorpresa in Serie A, rinforzo dopo l’infortunio: si chiude in serata

Si accelera per chiudere il colpo in Serie A, una squadra è pronta al grande rinforzo che arriva dopo l’infortunio che ha messo KO uno dei principali giocatori della rosa.

Importante accelerata per il calciomercato, con il club italiano che va a sorpresa su quello che risultava essere l’obiettivo di un’altra squadra in Serie A.

Una diretta concorrente perché, entrati nel vivo di quelli che sono gli ultimi giorni di calciomercato in questo fine gennaio, è “soffiato” ad una rivale quello che risulta essere un grande colpo per gli importanti obiettivi di campionato di un club italiano.

Calciomercato, pronto il colpo: beffa ad una rivale

Beffa ad una rivale, il colpo di calciomercato può trovare la sua chiusura già nel corso di questa serata.

Sta accadendo in queste ore ed è atteso un “ok” definitivo per l’annuncio sul grande colpo, con il tutto che potrebbe concretizzarsi questa sera.

A farlo sapere è il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha rivelato la notizia che riguarda lo Spezia: Eldor Shomurodov è il colpo, si può chiudere in serata quello che è un prestito oneroso fissato a 1,5 milioni di euro. Dopo l’infortunio di Mbala Nzola sarà proprio il calciatore della Roma il nuovo titolare dello Spezia.

Mercato Spezia, ecco Shomurodov: beffa alle rivali, l’annuncio

Beffate le rivali, Eldor Shomurodov sarà un nuovo giocatore dello Spezia. Come riferito da Sky Sport, dunque, Shomurodov arriverebbe in Liguria in prestito, avendo modo di tornare a sentirsi importante, dopo un’esperienza fatta di alti e bassi con la Roma. Con la presenza ingombrate di Abraham e di Belotti, l’attaccante ex Genoa non ha mai trovato spazio concretamente. Mourinho ha dato il suo via libera per la cessione e ora è atteso solo il “via” definitivo, per chiudere una trattativa che sembra ai titoli di coda. Beffate le rivali dello Spezia per la corsa salvezza perché, oltre al Torino, era un’idea anche della nuova Cremonese di Davide Ballardini. Cremonese che dunque andrà avanti con Dessers e Okereke nell’attacco a Cremona, senza il grande colpo che porta all’uzbeko.

Ultime Spezia, Shomurodov e Nzola dentro insieme: le ipotesi

Al momento, Eldor Shomurodov, andrebbe ad occupare il posto di Nzola – out per infortunio – in attesa del suo recupero. Poi sarà tempo di esperimenti, con i due che potrebbero anche coesistere, qualora Luca Gotti dovesse scegliere di arretrare le fasce, per permettere ai due di formare un attacco a due niente male, quasi al limite di un posto in Europa. Perché coi gol che aveva trovato il bomber Nzola, si andrà ad aggiungere la qualità di Shomurodov e l’idea stuzzicherebbe lo stesso allenatore dei bianconeri.