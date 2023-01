Juventus, rottura definitiva: va a giocare in Serie C

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa già in questa sessione di calciomercato. Potrebbero esserci anche molte possibilità di addio nelle prossime ore. Allegri aspetta il ritorno in campo dei grandi calciatori, attualmente fuori per infortunio e potrebbero arrivare colpi a sorpresa in vista del futuro.

Il caso plusvalenze in casa Juventus cambierà anche il calciomercato. Il club piemontese rischia nuove penalizzazioni e pesanti ammende che potrebbe mettere a rischio anche acquisti e cessioni. I bianconeri sono anche pieni di difficoltà da campo e i tifosi sono preoccupati. Ma la nuova dirigenza ha già in mente un piano risanatorio in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, va a giocare in Serie C: è deciso

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere compromesso dalle questioni giudiziarie. Le indagini possono cambiare anche la situazione relativa al futuro del club bianconero e della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Potrebbero esseri cessioni di grosso spessore già subito o a fine stagione, ma sicuramente fino alla fine del mercato invernale ci saranno ulteriori movimenti.

L’obiettivo della Juventus è quello di terminare la stagione nel miglior modo possibile. Nonostante la penalizzazione e il clamoroso down in classifica, i bianconeri vogliono migliorare la rosa e provare il “miracolo” sportivo.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus cede subito il calciatore che va a giocare in Serie C pur di trovare spazio.

Calciomercato Juventus, Rafia ceduto al Pescara: va in Serie C

La Juventus sfoltisce la rosa e inzia a risolvere i primi problemi del calciomercato: Hamza Rafia lascia i bianconeri. Il trequartista tunisino ha trovato poco spazio con la Prima Squadra ed è stato spesso utilizzato con la Juventus Next Gen, in Serie C.

Il suo futuro, però, non sarà più in bianconero. Nel futuro di Rafia, infatti, c’è il Pescara di Alberto Colombo, dove potrebbe trovare più spazio e giocare con maggior continuità. Con i bianconeri aveva mostrato buonissime qualità ma roa intende ritagliarsi lo spazio necessario per esrpimere il suo talento.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus e il Pescara hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Hamza Rafia.

Juventus, Rafia al Pescara: va a titolo definitivo

Rafia lascia la Juventus con effetto immediato in questo calciomercato e va al Pescara.

Il trequartista tunisino classe ’99 ha aveva collezionato 15 presenze stagionali con la Juventus Next Gen ma ha deciso di cambiare ambiente. Ha il contratto in scadenza a giugno ed è stato acquistato a titolo definitivo. La notizia che fa felice la Juve, però, è un’altra: al club piemontese spettarà una percentuale sulla futura rivendita. Il futuro dei bianconeri passa anche dai giovani e dalla crescita in Serie C ma non tutti intendono restare con la speranza di trovare, poi, lo spazio giusto per la Prima Squadra.