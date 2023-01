Juventus, il Chelsea va all-in: già deciso, annuncio del presidente

La Juventus ha iniziato a studiare il futuro: il calciomercato porta nuovi giovani? I bianconeri hanno già messo in moto la squadra mercato e ora possono cambiare la stagione in corso o iniziare a programmare i colpi per la fine della stagione e l’inizio del calciomercato estivo.

Le cessioni in casa Juventus saranno molto importanti a fine stagione. Massimiliano Allegri vorrebbe tenere alto il valore della rosa e la nuova dirgenza si è messa alla ricerca dei giovani talenti. Molti di questi stanno stupendo in giro per il mondo e potrebbero approdare in bianconero. Qualcuno della rosa attuale dovrà essere ceduto e per questo i bianconeri stanno pensando a nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: è già deciso

La Juventus cerca anche nomi sul calciomercato. La difesa è stata il reparto maggiormente in difficoltà nella prima parte di stagione, e ora Allegri sta pensando di accogliere nomi nuovi. Non tutti i calciatori della rosa attuale hanno garantito qualità alla squadra e il tecnico bianconero ha chiesto miglioramenti per la prossima stagione.

La dirigenza della Juve sta già studiando per il calciomercato estivo. Allegri e la nuova dirigenza hanno stilato la lista dei possibili innesti. Questa volta, però, sarà molto importante anche liberarsi di ingaggi pesanti. La rosa bianconera oggi sembra già completa e in ripresa rispetto all’inizio della stagione ma l’obiettivo è non avere più difficoltà fino a giugno.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe dire addio ad uno degli obiettivi a causa del Chelsea. Il club inglese vuole fare piazza pulita e prendere i calciatori migliori.

Juventus, il Chelsea punta Malo Gusto

La Juventus sta studiando il colpo Malo Gusto del Lione: è l’innesto a sorpresa del calciomercato? Il calciatore piace da mesi alla dirigenza bianconera ed è finito nei radar per migliorare la difesa. Le prestazioni di Cuadrado, De Sciglio e Alex Sandro non hanno per niente soddisfatto e si vuole puntare su calciatori giovani e forti.

La Juventus pensa a Malo Gusto ma solo per l’estate. Secondo le ultime notizie, però, c’è anche il forte interesse del Chelsea per l’esterno franco-portoghese e i Blues vorrebbero prenderlo subito.

Il terzino destro classe 2003 si sta dimostrando uno dei migliori del panorama francese e potrebbe continuare la carriera in uno dei migliori club al mondo.

Malo Gusto: né Juventus né Chelsea, parla Aulas

Il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, tramite un messaggio social ha allontanato le voci di calciomercato sul futuro del francese. Malo Gusto non andrà né al Chelsea né alla Juventus nel calciomercato di gennaio. Il numero uno del club francese non intende cedere uno dei suoi pupilli al momento e potrà farlo solo a fine stagione, guadagnano il più possibile.

“Posso confermare che Malo Gusto resterà almeno fino al termine della stagione”.