Quando torna Immobile dall’infortunio? L’annuncio di Sarri

Le condizioni di Ciro Immobile dopo l’infortunio preoccupano la Lazio e Maurizio Sarri. Nonostante la bellissima prestazione contro il Milan e la vittoria schiacciante per 4-0, i biancocelesti devono fare ancora a meno del bomber. I risultati stanno comunque arrivando ma per il tecnico significa dover fare affidamento continuamente sugli stessi calciatori, rischiando altri infortuni.

È stato lo stesso Maurizio Sarri a chiarire per bene la situazione relativa all’infortunio di Ciro Immobile. Il capitano e centravanti della Lazio ne avrà ancora per molto o tornerà in campo già nel prossimo weekend? Quando torna Immobile dall’infortunio?

Lazio, infortunio Immobile: cosa è successo

Maurizio Sarri deve fare i conti con l’infortunio di Ciro Immobile, nonostante la vittoria sul Milan. Ci sono da valutare le condizioni del bomber italiano che sta mettendo in difficoltà i biancocelesti. I risultati continuano ad arrivare e la classifica, attualmente sorride al club di Sarri ma la situazione è ancora da tenere sotto controllo.

Per la Lazio ci sono notizie poco confortanti: Ciro Immobile è ancora ai box per infortunio. Dopo pochi minuti dallinizio della gara contro il Sassuolo, il bomber biancoceleste ha rimediato un fastidio muscolare che non gli ha consentito di continuare la gara e aveva chiesto immediatamente il cambio.

Quando torna Immobile dall’infortunio? La domanda frulla nella testa di tutti i tifosi della Lazio che non conoscono ancora con certezza i reali tempi di recupero.

Infortunio Immobile, quando torna a disposizione? Parla Sarri

Al termine di Lazio-Milan 4-0, Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Immobile dopo l’infortunio. Poi ha analizzato anche per filo e per segno la partita dei biancocelesti. Ecco le sue parole a LazioStyle e DAZN.

“In questo momento stiamo bene. Ma dobbiamo trovare un equilibrio: non eravamo la peggior squadra della Serie A dopo Lecce e non siamo ora la migliore oggi. Dobbiamo mantenere equilibrio e cercare di tenere questa condizione più a lungo possibile. A livello di goduria non è allo stesso livello del derby ma a livello tattico contro il Milan abbiamo fatto meglio, sicuramente è stata una delle migliori partite da quando sono qui”.

Quando torna Immobile dall’infortunio? “La mia unica speranza, ora, è recuperare Ciro. Ci darebbe la possibilità di far rifiatare gli attaccanti che stanno giocando con continuità feroce”.

Infortunio Immobile, nuovi esami: ecco quando torna

Dopo la partita contro il Milan ci saranno nuovi esami strumentali per l’infortunio di Immobile: la Lazio spera. A spiegare la situazione ci ha pensato lo stesso Maurizio Sarri.

“Attendo domattina l’esito degli esami strumentali per sapere se siamo sulla via della guarigione o meno”.

Champions League? “Non ci siamo mai nascosti e mai esposti. Abbiamo sempre detto che cerchiamo di fare il massimo e a fine anno tireremo le somme”.