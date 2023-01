Calciomercato: l’allenatore si dimette, decisione già presa

Scoppia un caso importante che potrebbe portare l’allenatore a presentare le dimissioni già nelle prossime ore. Arrivano aggiornamenti riguardo la vicenda che potrebbe complicare il resto della stagione per lo storico club.

Un momento difficile che potrebbe incidere in vista delle prossime settimane. Perché ora sarebbe l’allenatore a prendere una decisione forte verso il club e il resto della società per una spaccatura evidente che si sarebbe andata a creare.

C’erano state altre tipo di promesse che pare non siano state mantenute e ora la rottura è evidente e insanabile. I prossimi risultati saranno determinati, ma sembra che la decisione sia già stata presa.

Calciomercato: l’allenatore si dimette

Sarà direttamente l’allenatore a prendere la forte decisione e farsi da parte, perché qualcosa non ha funzionato e ormai le parti sembrano più che distanti. Infatti, ci sono importanti sviluppi riguardo la situazione che riguarda proprio il tecnico e la sua decisione. I primi problemi sarebbero arrivati proprio dopo poche ore dalla firma del contratto. Perché sulla promesse di calciomercato non c’è stata nessuna di queste mantenuta. Non sono arrivati i grandi colpi sperati, ma solo due cessioni importanti tra i due più forti della rosa.

Dunque, è iniziata con dei primi problemi la sua avventura in panchina e per questo motivo il calciomercato ha complicato i rapporti tra Gattuso e il Valencia con il suo proprietario Peter Lim che non è riuscito a dare al suo nuovo allenatore italiano ciò che chiedeva. Alcuni acquisti mirati sono però arrivati, anche con dei nomi importanti tra Serie A ed estero come Castillejo e Cavani. Ma questo non basta per le cessioni arrivate. Eppure questo non ha cambiato la situazione del club spagnolo che si sa giocando una posizione in Europa, ma a fine stagione potrebbe essere inutile la classifica.

Gattuso pare abbia già deciso di lasciare il Valencia con delle dimissioni.

Valencia: dimissioni Gattuso

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, è netta la spaccatura tra Gattuso e il Valencia e per questo arriveranno le dimissioni proprio come fece Prandelli tempo fa. Più volte ci sono state dichiarazioni scomposte da parte dell’allenatore italiano nei confronti della società e sul tema mercato, per questo motivo pare che Gattuso si dimetterà dal Valencia a fine stagione dopo aver ottenuto almeno la salvezza con il club spagnolo. Da capire se le cose cambieranno con una qualificazione in Europa.

Valencia: il futuro di Gattuso

Il Valencia con Gattuso è a 20 punti e la zona Europa è distante 8 punti, nonostante ci sia una partita in meno da giocare rispetto le altre squadre. Nonostante queste voci, Peter Lim sembra tranquillo e ha intenzione di confermare l’allenatore italiano anche per il futuro.