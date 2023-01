Lazio-Milan: Sarri sorprende tutti, la mossa contro Pioli

E’ l’ultima partita del girone d’andata di Serie A della stagione 2022 23, Lazio Milan sarà una partita di grande spettacolo e dove entrambe le formazioni si giocano qualcosa di importante. Perché i due club lottano per gli stessi obiettivi.

Una partita che può significare tanto, ma non tutto. Perché le due società si giocano le prime posizioni con la zona Champions League che è un chiaro obiettivo di allenatori e società per continuare a dare importanza al progetto.

Ora ci sono delle notizie che riguardano anche le formazioni che possono scendere sul terreno di gioco per la partita delle 20:45. Perché ci sono sorprese anche inaspettate e alcune decisioni forzate da parte dei due allenatori per la partita di oggi.

Formazioni Lazio Milan: scelte a sorpresa

Arrivano le ultimissime di formazioni per Lazio Milan dove ci saranno assenze pesanti per Sarri e Pioli. Entrambi gli allenatori potrebbero giocare questa importante sfida senza alcuni dei loro migliori giocatori. Perché da una parta è certa l’assenza di Immobile che è ancora infortunato e non riuscirà a recuperare nemmeno per questa partita. Per lui una stagione davvero difficile e sfortunata. Dall’altra parte c’è l’assenza di Theo Hernandez che negli ultimi giorni proprio, dopo la Supercoppa Italiana con il Milan è venuto meno e per un affaticamento muscolare non riuscirà ad essere nella partita.

Una partita che vale molto per entrambe. Perché il Milan è secondo a 38 punti e la Lazio 6 a 34. Praticamente sono 5 le squadre che si giocano tre posti di Champions League e sono tutte raggruppate in 4 punti. Senza considerare il Napoli che è primo e ha già un vantaggio importante e la Juventus che ha ricevuto un -15 in classifica o sarebbe anche lei in piena corsa con le altre.

Per questo motivo Lazio Milan vale tanto e lo sanno bene Sarri e Pioli.

Lazio Milan: la scelta di Sarri

Nulla da fare per Immobile che sarà ancora out per la Lazio e allora Sarri dovrà schierare in maniera obbligata il tridente Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Ci sono due giovani che scalpitano e aspettano la loro occasione. Perché Lazio Milan può anche essere la partita dei giovani Romero e Cancellieri, un 2004 e un 2002, pronti a subentrare a gara in corso. Sarri punta anche su di loro.

Probabili formazioni Lazio Milan 2023

Una partita che può regalare sorprese già dalle scelte dei due allenatori per le formazioni di questa partita. Intanto, ci sono delle novità che riguardano proprio quello che accadrà per le scelte in campo. Possono essere queste le probabili formazioni di Lazio Milan: