Calciomercato: trovato il sostituto di Leao, ha accettato

Ci sono nuove notizie di calciomercato che riguardano il Milan che lavora in vista di una possibile partenza di Rafa Leao per la prossima estate. Perché l’attaccante portoghese è in scadenza 2024.

Si tratta per il rinnovo di contratto con il talento portoghese, ma al momento le distanze sembrano ampie tra domanda e offerta tra giocatore e club. Per questo motivo la società rossonera non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata come capitato in altri casi in passato.

Sono diversi i giocatori di qualità che hanno lasciato il Milan in questi anni, eppure molti potrebbero aver avuto un grande rimpianto in questo caso, visto che il Milan è tornato a vincere lo scudetto e ad ottenere risultati importati in Europa con il ritorno agli Ottavi di Champions League.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto in attacco per Leao

La crescita del Milan passa attraverso anche e soprattutto quella che è la programmazione del club rossonero nel mercato. Tra acquisti, cessioni e trattative di rinnovo c’è sempre grande lavoro per il Milan con Maldini e Massara che vogliono chiudere importanti affare per il meglio del Milan del futuro. Sono loro che lavorano nel presente per ottenere grandi traguardi anche a lungo andare. Tra le tante trattative il Milan sta provando a rinnovare il contratto di Leao, ma non sembra per niente facile.

Un continua tira e molla da parte della società che sembrava avesse chiuso l’affare, poi sfumato e ora ripreso. Ma le parti sembrano ancora lontane. Per questo motivo ora il Milan sta provando a capire anche se dovrà muoversi per quelli che saranno i nuovi acquisti per le prossime stagioni. Si valutano sempre dei profili giovani e tra questi spunta un nuovo nome.

Il Milan pensa di comprare Saint Maximin del Newcastle per l’attacco del futuro.

Milan: Saint Maximin l’obiettivo

Tra i tanti profili valutati in queste ultime settimane è tornato di moda il nome di un attaccante che in Premier League ha fatto vedere di avere delle ottime qualità, proprio quelle che cerca il Milan per sostituire Leao: è Saint Maximin il nome messo nel mirino dal club rossonero che ha intenzione di chiudere il prima possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tmw, il nome per la trequarti che il Milan sta valutando è quello di Saint Maximin del Newcastle.

Milan: arriva Saint Maximin, il motivo

Il giocatore del Newcastle potrebbe essere il profilo giusto cercato dal club italiano. Infatti, il Milan pensa di comprare Saint Maximin per la sua duttilità sulla trequarti. Il giocatore 25enne francese può giocare a destra, sinistra e nella zona centrale e potrebbe essere l’arma in più di Pioli per il futuro che verrà.