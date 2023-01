Calciomercato: torna a giocare, firma con la SPAL di De Rossi

Ci sono aggiornamenti su quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Italia. Adesso è pronto a firmare in Serie B e tornare a giocare a calcio nel nostro paese con De Rossi.

Ultimissime di calciomercato che riguardano il trasferimento dell’ex Roma che è pronto a tornare a giocare e farlo in Italia. Ora arriva una nuova occasione importante che lo potrebbe ricongiungere ad un ex compagno di squadra.

Arrivano novità importanti per quanto riguarda la firma di un giocatore che da tempo è fermo e ora aspetta una nuova chiamata. Più volte è stato accostato al nostro campionato tra Serie A e Serie B. Ora però potrebbe essere arrivato davvero il momento giusto.

Calciomercato: torna a giocare in Italia

Lunghissima la carriera in Italia del centrocampista belga, che ha vestito le maglie di Cagliari, Piacenza, Inter e Roma. L’Italia è la sua seconda casa per quanti anni ci ha passato, solo una piccola e triste parentesi con il club belga del Royal Antwerp che ora è pronto a lasciare dopo il ritorno in Belgio. Perché nel nostro campionato sono state tante le soddisfazioni che è riuscito a togliersi. Con le maglie dei vari club italiani ha collezionato 367 presenze con 48 gol e 35 assist.

Da qualche anno non è riuscito più a dare quello che tutti si aspettavano tra Cagliar e Inter, per questo la scelta di tornare in Belgio. Ma sembra che non sia finita per Nainggolan in Italia perché ora c’è una squadra di Serie B allenata da un suo grande ex compagno di squadra e amico che può fargli firmare un nuovo contratto.

Nainggolan può firmare con la SPAL di De Rossi e tornare in Italia.

Calciomercato: Nainggolan SPAL, le sue parole

Nelle ultime ore, in vista della prossima partita di Serie A tra Roma e Napoli, sono arrivate le parole del centrocampista belga a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare anche di altro. Infatti, è stato svelato un retroscena di calciomercato da Radja Nainggolan che ha parlato della SPAL di De Rossi dove potrebbe andar a giocare dai prossimi giorni. Queste alcune delle sue dichiarazioni al riguardo:

“Ci siamo sentiti poco fa, capita spesso con Daniele. Sarei felice di andare alla SPAL per aiutarlo. Vediamo cosa succede. Se chiamano io ci sono, come sempre detto per il Cagliari, lì è casa mia e nessuno ha ancora chiamato”.

La carriera di Nainggolan

In Serie B, invece, dove Nainggolan può tornare e firmare con la SPAL, ha giocato quando era molto giovane e ha segnato 4 gol in 71 presenze con 5 assist messi a segno. Ora è pronto a rilanciare gli ultimi anni di carriera proprio in Italia e nella Serie B che lo attende.