Calciomercato: Kessie in Serie A, lo svela Xavi

L’ex calciatore del Milan è stato più volte accostato ad un ritorno in Serie A. Ora ci sono delle notizie di calciomercato importanti che riguardano il futuro di Kessie. Perché il centrocampista sembra destinato ad indossare una nuova maglia per il futuro.

In Italia piace tanto l’ex Atalanta e Milan che continua ad avere dalla sua parte l’età. Inoltre, questo trasferimento al Barcellona dopo aver vinto lo scudetto col Milan ha solo rafforzato il grande interesse che c’è sempre stato attorno al giocatore.

Nelle ultime si è parlato tanto di un ritorno in Italia e di uno scambio con una società di Serie A. Ora arriva la conferma direttamente da parte dell’allenatore del club spagnolo che racconta quella che potrebbe essere la prossima squadra del giocatore.

Calciomercato: Kessie in Serie A

Dopo aver lasciato il Milan a zero ha scelto di firmare con il Barcellona, con cui al momento ha anche già segnato 2 gol e messo a segno 2 assist tra Coppa del Re, Liga e Champions League e Supercoppa di Spagna. Sono 19 le presenze del giocatore che non parte da titolare nella consueta formazione di Xavi, ma ha comunque una buona considerazione. A svelarlo è stato proprio l’allenatore.

Ama stare in un top club, ma vista anche la sua giovane età ha il desiderio forte di giocare. Se non potrà farlo con regolarità al Barcellona allora lo farà altrove, anche se sembra piuttosto difficile ora chiudere con qualche altra società. Nulla da fare al momento, Kessie resterà al Barcellona e non tornerà in Serie A.

Barcellona: Xavi trattiene Kessie

A parlare del futuro di Kessie col Barcellona e con possibili altri club ci ha pensato proprio l’allenatore del club spagnolo. Infatti, in conferenza stampa, sono arrivate le ultime parole di Xavi su un trasferimento di Kessie lontano dal Barcellona. Queste alcune delle sue dichirazioni:

“Non ho mai pensato di cederlo. Mi piace molto perché ci dà delle alternative nel corso della partita”.

Calciomercato: Kessie via dal Barcellona in estate

E quindi ancora niente. Non si muoverà Kessie dal Barcellona e non tornerà in Serie A in questo mercato di gennaio. Il calciatore ivoriano ex Milan non ha trovato lo spazio che cercava, ma non è nemmeno considerato una riserva totale, visto che l’allenatore gli ha dato delle occasioni più volte e ha sempre speso buone parole per lui.

Possibile che si tratti anche di una mossa tattica per il futuro. Perché se non dovesse andar via in questo mercato di gennaio, allora ci sarà la possibilità di una cessione di Kessie dal Barcellona alla Serie A nel calciomercato estivo prossimo, o anche in altre squadre europee interessate a lui.