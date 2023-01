Addio Inter, è stanco di fare il vice in porta: è fatta per la cessione

Ha preso una decisione secca, via dall’Inter e subito: il portiere è stanco di aspettare.

Escluso dalle scelte, non vuole più giocare per il club nel quale milita e sarebbe cosa fatta la sua cessione, lontano da Milano e dalla Lombardia.

Via per giocare, stanco di aspettare una chance dal proprio allenatore e, in questi ultimi giorni di mercato, si è concretizzato il tutto, con la società che non si è messa d’intralcio sulle sue volontà di partenza.

Calciomercato, via dall’Inter: stanco di fare il vice, la destinazione

Simone Inzaghi gli ha concesso pochissimo spazio, nonostante le alte aspettative e le promesse fatte probabilmente dopo lo Scudetto vinto nell’era Conte.

Alti e bassi, forse più i bassi, vissuti con la maglia nerazzurra, tanto da cercarsi un nuovo club lontano anche dalla Serie A.

Perché il portiere interista cercava una chance in Italia che è arrivata, ma con scarsi risultati. Al Genoa aveva fatto bene, poi ha tentato fortuna alla Cremonese, ma perdendo il posto con il giovane Carnesecchi che lo ha tagliato completamente fuori dalle gerarchie. E ora saluta l’Inter e la Cremonese stessa, stanco di fare il vice: Ionut Radu sarà un nuovo giocatore dell’Auxerre. Il club francese ha scelto lui come nuovo portiere della squadra e, già in giornata, sarà molto probabilmente ufficializzato il tutto.

Calciomercato Inter, Radu saluta: è il nuovo portiere dell’Auxerre

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ad aver riportato le ultime notizie di mercato in casa Inter, con la cessione a titolo temporaneo di Ionut Radu all’Auxerre. Il portiere, attualmente in forza alla Cremonese, tornerà alla base per poi volare subito in direzione Francia, al club finito in fondo alla classifica, precisamente al 19esimo posto in Ligue 1. L’obiettivo di Radu, quello di tornare a sentirsi protagonista, con la volontà di salvarsi con il club francese. Salutando la Cremonese, che non gli ha concesso spazio, probabilmente anche a causa di prestazioni non eccellenti, quando la stessa società grigiorossa aspettata il rientro di Carnesecchi.

Mercato Inter, Radu in prestito secco all’Auxerre

Non a titolo definitivo o con la possibilità di riscatto, Ionut Radu si trasferisce a titolo temporaneo e dunque in prestito secco, all’Auxerre. La volontà del portiere rumeno è quella di rilanciarsi, dopo un periodo di alti e bassi. L’Inter, dal canto proprio, spera di rivedere una valutazione in rialzo, economicamente parlando, del suo cartellino. Solo così riuscirà poi a vendere il portiere che, in maglia nerazzurra e con i guantoni a difendere i pali di San Siro, non ha mai troppo convinto.