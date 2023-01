Calciomercato Inter, non solo Skriniar: addio immediato, va in Premier

L’Inter si prepara a perdere Milan Skriniar, ma non sarà l’unico addio.

Può perderlo già a gennaio, nel corso dell’imminente calciomercato e appunto, potrebbe non essere l’unico calciatore a salutare perché l’interesse dalla Premier League è emerso nel corso delle ultime settimane, dopo i rumors che erano venuti fuori di recente.

È il colpo di calciomercato in Inghilterra, come annunciato da Sky Sport, con immediato addio all’Inter già a gennaio. La sua voglia di giocare e di competere altrove, considerando anche quella che è la stagione all’Inter di alti e bassi, fa da protagonista nella scelta del calciatore. E si è fatto avanti, dunque, un club di Premier League.

Calciomercato Inter, altro addio dopo Skriniar: ecco di chi si tratta

Un altro addio dopo quello di Skriniar, che ha annunciato la sua separazione dall’Inter attraverso le forti dichiarazioni da parte del suo agente che non ha nascosto quanto sia impossibile trovare un accordo per il rinnovo.

Diversi i malumori in casa Inter e, oltre a quello del centrale slovacco, sarebbe prossimo un nuovo addio.

Si tratta di chi ha manifestato ogni malumore per il poco utilizzo da parte del suo allenatore e parliamo di Roberto Gagliardini: c’è il Nottingham Forest su di lui. Il club di Premier League punterebbe sull’ex Atalanta e non è da escludere un suo approdo in Premier League.

Mercato Inter, Gagliardini verso il Nottingham Forest: la notizia

È il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio a riportare le ultime notizie di mercato in casa Inter, su Roberto Gagliardini. Nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, in onda su Sky Sport, il giornalista a spiegato che ci sarebbe il Nottingham Forest su Gagliardini.

Ci sarebbe stato un sondaggio da parte della stessa società di Premier League, da chiarire se l’addio ai nerazzurri sarà immediato e dunque in questa finestra di calciomercato o se solo a fine stagione, quando terminerà quella attuale.

Ultime su Gagliardini, interesse in Serie A e all’estero: le cifre

La valutazione del cartellino di Gagliardini resta alta, i nerazzurri non hanno voglia di perderlo per una cifra inferiore alla sua stessa valutazione. Nottingham Forest, così come le altre in Serie A, sono avvisate sulle intenzioni del club nerazzurro. L’Inter infatti, partirà da una base di 7 milioni di euro. E non potrà sbilanciarsi oltre, considerando quella che è la situazione contrattuale del centrocampista. Gagliardini ha un contratto in scadenza, fissato al 30 giugno 2023.