TvPlay show, 5 tifose se le dicono di tutti i colori!

Super puntata a TvPlay, in onda su Twitch. Anche stasera grande appuntamento a Pink Football con cinque grandi tifose che hanno dibattuto sui temi caldi del calcio italiano.

La trasmissione, condotta ogni lunedì da Sofia Oranges ed Emanuele Artibani, ha ospitato delle tifose che si sono “scontrate” a suon di parole. Ecco cosa è successo.

Sofia Oranges ha condotto la trasmissione “Pink Football” in onda al canale TVPlay su Twitch, in compagnia del ‘valletto’ Emanuele Artibani erano presenti quattro tifose doc: Manuela Meleleo (Inter), Giulia Leonardi (Milan), Roberta Pedrelli (Roma), Giulia Giroldini (Juventus).

TVPlay “Pink Football“: scontro Milan-Lazio

Si è molto discusso della partita in programma domani sera tra Milan e Lazio. Un match molto importate soprattutto in chiave lotta Champions.

Nel corso della puntata le tifose hanno detto la loro sulla gara che vedrà la squadra di Sarri contro quella di Pioli, con il tecnico dei rossoneri che dovrà fare a meno di Theo Hernandez che non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare.

La tifosa della Roma Roberta Pedrelli ha espresso il suo pensiero al programma Pink Football su TVPLAY. La supporter giallorossa ha confessato di tifare Milan per domani sera.

Pronostico anche di Giulia Leonardi, tifosa rossonera, che ipotizza: “Finirà 2-1 per il Milan”. Inoltre la supporter del Milan ha parlato anche del paragone tra Leao e Kvara. “Se Kvra fa come Leao e farà vincere lo Scudetto al Napoli ne riparleremo. Domani Leao segna, il Milan vince 2-1. Charles De Ketelaere tirerà fuori il suo talento entro fine campionato”.

Il Milan come il Leicester, scontro in studio

Infine la tifosa della Juventus Giulia Giroldini ha ricordato la vittoria dello Scudetto del Milan dello scorso anno. Rispondendo ad un tifoso, che in chat aveva paragonato la vittoria dei rossoneri a quella del Leicester in Premier League, si è così espressa:

“Paragonare il Leicester di Ranieri con il Milan non ha senso, i rossoneri hanno un’altra storia. L’anno scorso il Milan è partito avvantaggiato perché aveva lo stesso allenatore. Ad oggi, sinceramente, non riesco a parlarne perché nell’arco di dieci giorni è successo di tutto. Da qui a fine campionato cambierà nuovamente il giudizio sul Milan”.

Milan-Lazio: le probabili formazioni

Intanto arrivano le ultimissime notizie riguardo la sfida in programma domani sera tra Milan e Lazio. Ecco le probabili formazioni per il match dell’Olimpico. Assenza dell’ultima ora per i rossoneri che dovranno fare a meno di Theo Hernandez, che salterà il match a causa di un problema muscolare.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Sarri e Pioli:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; Rebic.