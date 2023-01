Calciomercato: nuovo ruolo per Stramaccioni, l’hanno preso

Reduce dall’esperienza in Qatar, dove ha commentato i Mondiali per la Rai, Andrea Stramaccioni è pronto ad un nuovo incarico.

Arriva la notizia riguardo il destino dell’ex allenatore, che in passato ha allenato anche Inter e Udinese. Ecco dove sarà possibile rivederlo.

Esperienza nuova per il tecnico che molto presto avrà la possibilità di tornare a lavorare. Dopo l’avventura ai Mondiali in Qatar, Stramaccioni è pronto ad intraprendere questa nuova avventura. Svelati tutti i dettagli.

Calciomercato: hanno preso Stramaccioni

Nuove indiscrezioni riguardo il futuro di Andrea Stramaccioni. Arriva l’annuncio riguardo il destino dell’ex allenatore dell’Inter, che ha interrotto il proprio percorso da allenatore dopo l’addio dagli arabi dell’Al-Gharafa.

In attesa di ricevere una chiamata da parte di un’altra società, la direzione di Dazn ha deciso di ingaggiare come commentatore tecnico Stramaccioni.

A riportare la notizia è Calcio e Finanza che spiega i dettagli dell’accordo che è stato già formalizzato. Si attende solo l’annuncio ufficiale. Le parti hanno deciso che a partire da febbraio, l’allenatore potrà entrare nella squadra Dazn per commentare gli eventi trasmessi sulla piattaforma di streaming: dalla Serie A all’Europa League. Una nuova opportunità per Stramaccioni che è stato molto apprezzato nel corso dei Mondiali in Qatar proprio per il suo modo di raccontare le partite.

Dazn, arriva Stramaccioni: ecco il suo ruolo

Secondo le ultime indiscrezioni, Dazn ha deciso di prendere Stramaccioni. L’allenatore avrà il compito di commentare le partite di Serie A. Una notizia che sicuramente fa piacere ai tanti abbonati che potranno contare anche sulla professionalità dell’ex Inter che avrà il ruolo di analizzare, in chiave tattica, le gare del campionato italiano e non solo. Tra i vari eventi trasmessi dalla piattaforma streaming, anche la Liga, Europa e Conference League.

Calciomercato: niente ritorno in panchina, Stramaccioni nuovo talent di Dazn

Alla fine nessuna chiamata per il ritorno in panchina di Stramaccioni che resta ancora libero. Intanto l’ex allenatore dell’Inter sarà uno dei talent di Dazn. La piattaforma streaming ha deciso di ingaggiarlo: l’allenatore analizzerà e commenterà le partite.

Il canale che trasmette la Serie A e non solo, ha deciso di prenderlo come seconda voce. Dopo l’ottima prova durante i Mondiali in Qatar, dove Stramaccioni è stato tra i migliori opinionisti, un nuovo incarico per l’allenatore che avrà la possibilità di commentare le partite di Serie A e non solo.