Espulsione Skriniar, Inzaghi gela tutti a DAZN: lo ha detto in diretta

Gela tutti con il suo commento in merito all’espulsione subita da Milan Skriniar, al centro delle voci di calciomercato dopo l’annuncio sull’addio da parte del suo agente.

Nel corso di questa giornata, l’agente di Milan Skriniar senza troppi giri di parole, ha confermato l’addio del difensore slovacco dall’Inter.

Ed è stato protagonista non solo delle stesse voci di calciomercato ma anche in campo e in negativo, perché la sua espulsione è risultata fatale ai fini della partita. E a parlare di questo, è stato Simone Inzaghi, nel post-partita di Inter-Empoli.

Inzaghi su Skriniar: le parole dopo Inter-Empoli

Ha parlato di Milan Skriniar, che non sta vivendo un bel momento all’Inter, il tecnico Simone Inzaghi.

L’Inter ha perso in casa contro l’Empoli, tagliandosi automaticamente fuori da una corsa Scudetto che ad oggi risulta al limite dell’utopico, col Napoli che scappa in fuga da capolista solitario in Seriee A, dominando in campionato. L’Inter non riesce a inseguire, tant’è che si ferma contro l’Empoli e al centro delle questioni, c’è sicuramente l’argomento Skriniar, trattato nel corso della trasmissione SuperTele in onda su DAZN, condotta da Pierluigi Pardo.

Parla dopo Inter-Empoli, Simone Inzaghi e quelle che seguono, sono le dichiarazioni su Milan Skriniar. Risposta diretta, a favore dello stesso Skriniar, difendendo così il calciatore che ha dichiarato attraverso le parole del suo agente, gelando così lo studio. Ecco cos’ha detto: “Non c’è da chiedere scusa per l’espulsione e sinceramente la situazione contrattuale di Skriniar non mi preoccupa. Questa situazione ovviamente non può aiutare né noi, né lui. Poi però l’espulsione voglio rivederla con calma, anche se stasera ho deciso che non parlerò degli arbitri”.

Skriniar e non solo, parla Inzaghi del momento dell’Inter

Nel post-partita di Inter-Empoli ha parlato Inzaghi e, quelle che seguono, sono le sue parole: “Non eravamo in un momento buono, non è stata la nostra serata migliore e poi l’avversario era di valore. Ci hanno messo in difficoltà e noi siamo finiti sotto, in dieci, ci abbiamo provato fino all’ultimo. Questa è una battuta d’arresto che rovina i nostri piani. Abbiamo sofferto il palleggio, ho provato a cambiare qualcosa, ma niente è cambiato. Dispiace aver perso davanti ai nostri tifosi”.

Le parole di Inzaghi dopo l’Empoli

Non nasconde i complimenti all’Empoli, dopo la sconfitta, il tecnico Simone Inzaghi: “Attaccavano molto bene la profondità, abbiamo subito un gol in ripartenza, nonostante avessi chiesto equilibrio alla squadra. Avevamo risposto bene, ma c’è da evidenziare la bravura oltre che alla fortuna, che ha avuto Baldanzi. Io però non voglio concedere gol così”.