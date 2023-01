Rottura totale ed esonero: la “nuova” Juventus ha deciso

La nuova Juventus sta pensando di cambiare tutto. Le situazioni che si stanno verificando in questo momento storico possono essere determinanti non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Il club bianconero è al centro di numerose polemiche e difficoltà: riuscire ad arrivare tra le prime quattro della Serie A sembra un’impresa quasi impossibile.

In caso di “flop” in questo senso (che non dipenderà solo dal campo ma anche dalle indagini), anche Massimiliano Allegri potrebbe dire addio dopo che lo ha fatto tutta la vecchia dirigenza. E si sta studiando il grande colpo per il futuro, andando a prendere uno dei nomi più importanti del panorama mondiale.

Rottura totale ed esonero: chi sarà il nuovo allenatore della Juventus?

Il futuro della Juventus passa anche dal campo. Le indagini sul caso Prisma continuano e presto potrebbero arrivare altre novità molto importanti che possono mettere altri tasselli determinanti in vista del futuro. Non è certo che le sanzioni, di classifica e pecuniarie, siano terminae, così come non è certo che alla fine della stagione la Juve non riuscirà a raggiungere tutti i propri obiettivi.

Massimiliano Allegri è diventato il leader e il comandante primo della Juventus. Ora è lui l’uomo di fiducia a cui fa affidamento la nuova società per crescere e tentare di tornare grandi, vincendo nuovi trofei.

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Tutto ancora in bilico, soprattutto dopo la rottura totale di uno degli allenatori più importanti al mondo con il suo attuale club.

Juventus, torna Antonio Conte al posto di Allegri?

Antonio Conte non è più felice al Tottenham e in caso di addio di Allegri può tornare alla Juventus. Il tecnico italiano non sta raccogliendo quanto sperato con gli Spurs e sta valutando l’addio a fine stagione. In Italia, e soprattutto in bianconero, ha scritto già pezzi di storia e pensa al ritorno per fare di nuovo grande la Juve.

Il futuro di Antonio Conte sembra essere di nuovo in Italia. Poch giorni fa aveva annunciato le difficoltà di viversi appieno l’esperienza in Premier League avendo tutta la famiglia distante. E ha spesso ribadito che non c’è feeling totale con la società londinese sui reali obiettivi stagionali.

Secondo le ultime notizie di mercato, se la Juventus dovesse decidere di dire addio ad Allegri, Conte sarebbe il prescelto.

Conte Tottenham: rottura totale, la Juventus aspetta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Conte ha rifiutato l’offerta di rinnovo da parte del Tottenham: la Juventus guarda interessata.

L’intenzione dell’allenatore italiano sembra ormai chiara. Intende lasciare Londra e la Premier League per tornare in Italia. La Juventus, squadra e società in continua e completa rivoluzione, sta pensando al suo ritorno in caso di addio di Allegri.