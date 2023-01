Lazio, è rottura totale con Sarri: il tecnico ha già un nuovo club

Dopo una prima parte di stagione tutto sommato positiva, a 24 ore dalla sfida “Champions” contro il Milan dell’ex Pioli è arrivata una notizia che gela completamente l’entusiasmo del tifo bianoceleste in vista di questo big match.

Secondo alcune indiscrezioni Maurizio Sarri ha deciso di porre fine anzitempo alla sua avventura sulla panchina della Lazio, raggiungendo addirittura un clamoroso accordo con un altro club, che tra l’altro rientra fra quelli dell’élite mondiale.

Decisione che senza ombra di dubbio lascia interdetti Tare e lo stesso Lotito, visto che solo sei mesi fa l’ex allenatore di Napoli e Juve aveva prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2025.

Calciomercato Lazio, Sarri ai saluti: ecco dove allenerà

L’avvenuta di Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe clamorosamente essere già giunto ai titoli di coda. Il tecnico toscano sta facendo molto bene alla guida dei biancocelesti, ma il matrimonio con il club di Lotito potrebbe essere messo tremendamente in crisi per questioni di calciomercato.

In questo caso non ci si riferisce ad operazioni legate al club in sé, bensì a quelle del tecnico stesso. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il rinnovo dello scorso maggio, Maurizio Sarri sarebbe tentato dall’interessamento di alcuni club militanti in uno dei campionati più belli ed avvincenti dell’Europa.

Secondo quanto riferito questo mattina da Il Messaggero, Maurizio Sarri potrebbe clamorosamente decidere di lasciare la Lazio per tornare ad allenare in Premier League, viste le avance di alcuni top club britannici.

Addio Lazio, Sarri torna in Premier: 3 club su di lui

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, visti i continui cambi in panchina di queste settimane. In questo ciclone potrebbe presto essere risucchiata anche la Lazio, non tanto perchè Sarri stia deludendo, ma perchè il tecnico biancoceleste è diventato desiderio di 3 club di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, Tottenham, Everton e West Ham avrebbero indicato Maurizio Sarri come il profilo di allenatore ideale al quale affidare la guida della prima squadra dopo gli ultimi deludenti risultati.

Fra le tre chi potrebbe nell’immediato cambiare tecnico è l’Everton, visto che Lampard rischia seriamente il posto, ma gli Spurs ad oggi sono i favoriti dato non solo il blasone del club ma anche perchè Conte sicuramente saluterà in estate.

Panchina Lazio: decisiva la volontà di Sarri

L’interesse dei tre club di Premier League potrebbe mettere in difficoltà il tecnico biancoceleste in vista di un’ipotetica scelta relativa al futuro, ma dal canto suo Sarri ha un contratto che lo lega alla Lazio sino al giugno del 2025 e non ha ancora nessuna intenzione di lasciare in sospeso il progetto iniziato la scorsa estate.