Sassuolo: esonero Dionisi, sfogo contro la società

Il Sassuolo di Dionisi è ancora in difficoltà e non trova la vittoria nemmeno col Monza. Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro dell’allenatore che ha risposto alle domande sull’esonero e i risultati.

Sassuolo: esonero Dionisi, le sue parole

Queste le parole a Dazn di Dionisi anche sull’esonero con il Sassuolo:

“Abbiamo rammarico per questa partita. Devo fare i complimenti alla squadra però che non sono ancora al 100%, abbiamo avuto occasioni importanti dopo che il Monza è riuscito a pareggiare e spingere. Abbiamo preso la traversa e avuto anche altre due occasioni importantissime. Ripartiamo da oggi, una squadra in difficoltà oggi sarebbe crollata, questi ragazzi no. Non ci siamo accontentati del pari contro una squadra in salute e forte. Oggi non era facile, il Monza ha fatto un grande mercato. Speravo in una risposta del genere della squadra.

Dobbiamo migliorare nei 16 metri nostri e negli ultimi metri con gli avversari. E’ con il cinismo che si trovano le vittorie con i dettagli. Il gol del Monza era evitabile, non dovevamo prendere gol in quel momento. Dobbiamo ripartire ora. Devo migliorare la testa di Berardi e tutti i calciatori, ma Domenico è un ragazzo straordinario che ci tiene tantissimo. Devo fare i complimenti, lo voglio sempre così, anche se ora non è al 100% a livello fisico. Deve trovare la migliore condizione. Noi abbiamo bisogno del miglior Domenico.

Panchina traballante? Dovreste parlarne voi o chiedere ai dirigenti, io non sono preoccupato e sono convinto delle mie idee. Se vogliamo fare i confronti questa squadra non deve essere paragonata allo scorso anno. Abbiamo bisogno di tempo, ma in Serie A non c’è tempo. Abbiamo avuto infortunati tanti giocatori forti che fanno la differenza per noi”.