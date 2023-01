Roma: è finita con Zaniolo, Tiago Pinto racconta la verità

Adesso è davvero finita tra Zaniolo e la Roma con questa sessione di calciomercato decisiva per il trasferimento del giovane talento italiano pronto a dire addio alla Roma e alla Serie A. Perché c’è il Tottenham pronto a comprarlo.

Intanto, in questi minuti, sono arrivate le dichiarazioni da parte della società contro il giocatore giallorosso che non sarà in campo e panchina per la partita. E’ rimasto a casa e si è escluso lui stesso dai convocati. Un brutto momento in casa Roma che però viene chiaro con la situazione Zaniolo.

Roma Zaniolo: è finita, le parole di Tiago Pinto

A parlare del caso Zaniolo con la Roma è stato il general manager Tiago Pinto prima della partita contro lo Spezia ai microfoni di Dazn. Il dirigente giallorosso ha svelato il motivo per cui c’è stata questa rottura col giocatore:

“Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi”.