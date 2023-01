Brutta disavventura per Gattuso: ladri in casa, intervengono i cani

I cani, da guardia nell’abitazione di Gattuso, protagonisti di quella che è la disavventura vissuta dal tecnico in Spagna, con i ladri in casa.

Il tecnico ex Napoli, attualmente impegnato al Valencia, ha vissuto un brutto momento al suo rientro in casa dopo la partita con il club spagnolo e quelle che seguono, sono le ricostruzioni dei momenti in cui i ladri sono stati messi in fuga dalla sua abitazione.

Il sistema di sorveglianza ha permesso a “Ringhio” Gattuso di poter sventare la rapina. Ecco però cosa è successo, nel dettaglio, come hanno svelato gli stessi media spagnoli.

Gattuso vittima di una rapina: ladri in casa, la notizia

È successo tutto nella sua casa in Spagna, paese nel quale sta vivendo adesso, Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli e del Milan, tra le altre italiane, è di fronte ad una nuova esperienza all’estero da allenatore, su un club prestigioso come quello del Valencia.

Ma è proprio in Spagna che, per quanto riguarda la sua vita privata, ha subìto una disavventura, vittima di una tentata rapina nella sua abitazione da alcuni malintenzionati.

Per fortuna, il sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione, ha permesso alla leggenda del calcio italiano, di mettere in fuga i ladri. Il tutto, attraverso il lavoro dei due cani da guardia che lo stesso Gattuso ha all’atrio della sua stessa abitazione.

Gattuso mette i ladri in fuga… con i cani

Sono i colleghi del Mundo Deportivo ad aver riportato la notizia dello spavento per Gennaro Gattuso, per la vicenda dei ladri in casa sua. Perché, per fortuna, si tratterebbe di solo spavento per lui.

Nella sua abitazione, nel corso della partita che ha giocato il Valencia, i ladri hanno tentato di entrare nella sua abitazione, ma sono stati messi in fuga dai due cani da guardia di Gattuso. Ha installato, in casa, un sistema di videosorveglianza che permette attraverso dei sensori, di individuare eventuali anomalie nella sua abitazione. E gli stessi, che sarebbero scattati al momento della tentata irruzione in casa, ha allertato i cani che hanno messo in fuga i malintenzionati.

Rapine continue ai giocatori: è toccata anche a Gattuso, in Spagna

Nel corso dell’ultimo dicembre, non sono mancate purtroppo le notizie legate a vicende simili, per i calciatori in Serie A. È successo anche all’estero, a Gennaro Gattuso, vittima di un’altra tentata rapina. La verità è che in questa occasione, per fortuna, è andato tutto per il meglio. Lo spavento però per i calciatori è comune e i sistemi di autosorveglianza sopracitati, sono la prova lampante di tali preoccupazioni da parte degli uomini sportivi.

