Il campione sta firmando con il Real Madrid: è tutto fatto

Il calciomercato del Real Madrid sta per decollare, perché nel mercato di gennaio Florentino Perez ha deciso di scatenarsi e sta per chiudere l’acquisto importante per l’attacco. Il calciatore francese non vede l’ora di vestire la maglia del Real Madrid. Una notizia che non è positiva per la Serie A.

Il club spagnolo è in corsa per tutti gli obiettivi e ha intenzione di chiudere diversi colpi importanti in vista anche del futuro. Perché il Real Madrid da quando Ancelotti è tornato in panchina ha avviato un nuovo progetto, quello di tanti giovani affiancati da alcuni giocatori esperti e vincenti. Ma le giovani promesse sono tutte di grande qualità e già pronti a trascinarsi con la loro spensieratezza sulle spalle un club come il Real Madrid. Ora un nuovo acquisto può arrivare per gli spagnoli.

C’è un giocatore francese che ha sorpreso tutti in questi anni per la sua crescita. Uno di quelli che potrebbe finire al Real Madrid subito nel mercato di gennaio. Infatti, il club spagnolo ha intenzione di rinforzare la rosa proprio con l’arrivo di Marcus Thuram, figlio d’arte che è in uscita dal Borussia Monchengladbach con cui è in scadenza a giugno 2023. Per questo può arrivare da subito per una cifra molto bassa o a zero la prossima estate.

Real Madrid: colpi in attacco

Il Real Madrid vuole comprare un altro attaccante per dare a Carlo Ancelotti le alternative giuste in avanti. Il club può affidarsi al solo Karim Benzema nel ruolo di prima punta e per questo motivo ora la società spagnola può andare a comprare un giocatore duttile per tutta la zona offensiva, in particolare per il ruolo di punta centrale. E’ Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach che il Real Madrid vuole comprare.

Real Madrid: arriva Marcus Thuram, Inter beffata

Il calciatore 25enne avrebbe l’occasione di fare un salto di qualità di livello per la sua carriera e può essere allenato da Carlo Ancelotti che avrebbe già dato l’ok per il suo arrivo. Chi resterebbe beffata può essere l’Inter che segue da tempo Marcus Thuram.

La decisione di Marcus Thuram

Si può chiudere per una cifra molto bassa l’acquisto di Marcus Thuram per il Real Madrid, che andrebbe ad anticipare la concorrenza di Inter e Atletico Madrid. Decisiva sarà la volontà del calciatore che in questa stagione ha ha realizzato già 13 gol e cinque assist in 21 partite giocate. I suoi numeri potrebbero aumentare in Liga nella seconda parte di stagione.

