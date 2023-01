Juventus, Allegri rivoluziona la rosa: il giocatore può partire subito

Massimiliano Allegri ha intenzione di rivoluzionare la rosa della Juventus in questo calciomercato, indicando il giocatore come uno dei possibili partenti a gennaio.

Nonostante la complicata situazione societaria nella quale è coinvolta la Vecchia Signora, il tecnico bianconero vuole sfoltire al più presto la sua rosa di quei giocatori che in questi primi mesi di stagione non hanno reso all’altezza della maglia della Juventus.

Allegri ha dunque presentato al ds Cherubini una lista di esuberi da poter lasciar partire a gennaio, cerchiando con la penna rossa uno di quei profili che in questi mesi oltre a trovare poco spazio si è anche in diverse occasioni scontrato col tecnico bianconero.

Juventus, Allegri ha scelto per la rivoluzione: il giocatore può partire

Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per la Juventus con la vittoria in trasferta contro la Cremonese, che lancia i bianconeri a meno sette punti dal Napoli capolista. Il sogno di tornare a vincere lo Scudetto già a partire da questa stagione non si è ancora del tutto spento dalle parti della Continassa, nonostante gli scandali extra campo che stanno colpendo la Juventus.

Per lottare e sperare fino all’ultima giornata, però, la Vecchia Signora ha da agire non solo sul campo ma anche nel calciomercato, limando e rinforzando la rosa di Massimiliano Allegri che, da qualche settimana a questa parte, urla alla rivoluzione. Diversi sono infatti i nomi che il tecnico livornese ha indicato come possibili partenti, con l’obiettivo di poter racimolare un piccolo tesoretto da poi reinvestire.

Importanti novità, dunque, arrivano per quanto riguarda i movimenti in uscita in casa bianconera. Daniele Rugani rientra sicuramente fra quei profili che la Juventus potrà cedere nel prossimo calciomercato, visti i recenti contatti fra la Vecchia Signora ed un club di Serie A per il difensore italiano.

Juventus, Rugani in uscita: l’ha richiesto un club di Serie A

L’esperienza di Daniele Rugani alla Juventus sembra essere giunta ai titoli di coda. Il difensore non rientra nei piani di Massimiliano Allegri che, dopo una recente riunione con la dirigenza, lo avrebbe indicato come uno dei possibili partenti a gennaio.

Il difensore ha mercato nonostante non sia più giovanissimo, come dimostrato anche dal recente interessamento di un club di Serie A. Stando infatti a quanto riportato da Sportitalia, la Sampdoria avrebbe chiesto in prestito secco Daniele Rugani alla Juventus nel prossimo calciomercato, presentando ai bianconeri addirittura un’offerta ufficiale.

Rugani verso la Sampdoria: la Juventus temporeggia

La Sampdoria vuole portare a Genova Daniele Rugani nel prossimo calciomercato, ma la Juventus temporeggia prima di cedere il difensore al club blucerchiato. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora deve prima essere sicura di avere in mano (in casa o fuori) il suo sostituto.

