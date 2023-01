UFFICIALE – Hanno preso il campione del Mondo, colpaccio in porta

Decisione presa in porta, il colpo è ufficiale come riportato in quest’ultima ora.

È stato annunciato, attraverso il sito ufficiale del club, l’acquisto in porta che ha spiazzato un po’ tutti dopo il Mondiale. Da campione del Mondo, ha infatti lasciato il proprio club d’appartenenza, per unirsi al suo nuovo club.

Sarà il nuovo portiere titolare e, dopo un lungo casting, si è deciso di puntare sul portiere campione del Mondo con l’Argentina nell’ultimo Mondiale che si è disputato in Qatar.

Calciomercato, ufficiale il colpo dall’Argentina: è il nuovo portiere

Dall’Argentina di Lionel Messi al club di Cruijff, è la scelta del portiere dell’Argentina che può considerarsi ufficialmente un nuovo giocatore del club che lo ha annunciata.

Una notizia a sorpresa, che ha spiazzato anche i suoi tifosi perché, terminato il Mondiale, ha scelto di giocare altrove. Chiuso anche dalle scelte che il tecnico poteva fare, perché avrebbe giocato titolare un altro portiere esperto, al suo posto, ecco che è emersa la scelta di Rulli.

Geronimo Rulli è infatti il nuovo portiere dell’Ajax. Dopo un lungo consulto con la società, il tecnico ha il suo nuovo portiere, perché il titolare Pasveer non ha convinto dopo l’addio di Onana.

Mercato Ajax, colpo Rulli: è lui il sostituto di Onana

Via Andrè Onana, finito all’Inter, l’Ajax di Van der Sar cercava ancora un portiere e alla fine si è puntato tutto su Geronimo Rulli. Il campione del Mondo argentino, come comunicato dall’Ajax, è ufficialmente un nuovo portiere dei lancieri. Saranno affidati ovviamente a lui i guantoni da titolare ed è in Rulli che l’Ajax vede l’erede diretto del camerunense, dopo una prima parte di stagione non all’altezza di chi aveva preso il suo posto.

Ultime Ajax, il comunicato ufficiale su Rulli

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dell’Ajax, sul colpo Geronimo Rulli: “Ajax, Villarreal e Geronimo Rulli hanno raggiunto un accordo sul trasferimento dell’argentino al club. Il contratto del portiere ha effetto immediato e durerà per tre stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2026. L’accordo dà all’Ajax la possibilità di prolungare per un’altra stagione. Rulli è stato il portiere campione del Mondo con l’Argentina nell’ultimo Mondiale giocato in Qatar. Benvenuto a casa”.

