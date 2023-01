Serie A, grave infortunio per il bomber: è da valutare🤕

La prima giornata di Serie A ha lasciato qualche strascico lungo la sua strada, visto che alcuni dei protagonista del turno conclusosi ieri sera hanno subito qualche problemino fisico che ha messo apprensione a tecnico, staff medico e tifosi. Il bomber della big risulta essere uno degli sfortunati del caso, se non uno fra i più sfortunati, visto che l’infortunio che l’ha colpito sembra essere più grave del previsto. Ad aggiornare le condizioni del giocatore è stato lo stesso club tramite un comunicato ufficiale, che non fa altro che confermare le preoccupazioni della piazza.

Serie A, il bomber va K.O.: le condizioni

Le sorprese nella scorsa giornata di Serie A non sono mancate, così come le difficoltà . Quando si usa questo termine non ci si riferisce solo a quelle tattiche ma anche a quelle fisiche, visto che alcuni allenatori hanno dovuto far fronte ad un paio di assenze importanti, frutto di infortuni passati o addirittura del momento.

E’ il caso del bomber che, ieri pomeriggio, non è neanche riuscito a finire la partita che è stato costretto a chiedere il cambio ed uscire dal campo anzitempo a causa di un infortunio che, sin dai primissimi minuti, ha destato non poche preoccupazioni fra tecnico e staff medico.

I tifosi erano impazienti di conoscere di più sulle condizioni del loro beniamino, novità che sono arrivate solo nel primo pomeriggio di oggi. Tramite una nota sui propri canali ufficiali, infatti, l’Atalanta ha svelato le condizioni di Duvan Zapata dopo l’infortunio al ginocchio subito ieri nella sfida di Serie A contro lo Spezia.Â

Atalanta, il ginocchio di Zapata preoccupa: il comunicato della Dea

Pomeriggio super complicato quello di ieri per l’Atalanta di Gasperini che pensava di poter passeggiare a La Spezia contro la formazione di Luca Gotti. Il match del Picco ha invece riservato sorprese spiacevoli alla Dea, come il risuolato finale e l’infortunio di Duvan Zapata.

Il bomber colombiano è infatti uscito nel corso del primo tempo a causa di un lieve problema fisico che, dopo esami approfonditi, è risultato essere più complicato del previsto. Tramite un comunicato ufficiale l’Atalanta ha infatti riportato alcune novità sulle condizioni di Duvan Zapata dopo l’infortunio di ieri pomeriggio, che non faranno di certo piacere ai tifosi bergamaschi.

Questo quanto riportato dal sito ufficiale del club orobico: “Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella mattinata odierna hanno evidenziato per Duván Zapata una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro.”

Altro infortunio per Zapata: i tempi di recupero per il bomber dell’Atalanta

Sono ancora da stabilire i tempi di recupero di Duvan Zapata da questo nuovo infortunio. L’attaccante dell’Atalanta è infatti sotto l’attenta osservazione dello staff medico della Dea che, nel comunicato di oggi, ha precisato che: “[…]Le condizioni dell’attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno”.Â

