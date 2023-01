Calciomercato: è fatta per il portiere, sta firmando Sommer

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro dell’estremo difensore svizzero Sommer. Sta firmando con il nuovo club.

Svolta in arrivo per il calciatore che ha deciso di lasciare la sua attuale squadra per trasferirsi in un nuovo club.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il trasferimento dell’estremo difensore che è molto vicino alla firma. Il club ha deciso di prendere Sommer dal Borussia Monchengladbach. Un colpo a sorpresa nato a seguito dell’infortunio del portiere, che starà fuori per un po’ di tempo. Ecco perché la società ha puntato sull’esperto giocatore svizzero.

Calciomercato: accordo con Sommer, arriva lui in porta

Situazione delicata per il club che ha perso per un grave infortunio il suo titolare in porta.

Ecco perché la società è corsa ai ripari ed ha trovato l’accordo per quanto riguarda l’arrivo dell’estremo difensore Yann Sommer del Borussia Monchengladbach che è pronto a trasferirsi al Bayern Monaco.

Calciomercato: hanno preso Sommer

Un colpo importante tra i pali per la squadra che è intervenuta subito dopo la notizia dell’infortunio di Neuer, che si è rotto una gamba. L’estremo difensore tedesco non sarà a disposizione per il resto della stagione. Ecco perché i bavaresi sono intervenuti sul mercato acquistando il portiere svizzero.

Sarà dunque Sommer il nuovo portiere titolare del Bayern Monaco. Il 32enne del Borussia Monchengladbach è pronto a sottoscrivere un nuovo contratto con il club di Bundesliga.

Bayern Monaco: arrivano Sommer e Blind

Due occasioni di mercato che il club tedesco con la proprietà che ha deciso di intervenire in porta e in difesa, dopo gli infortuni di Manuel Neuer e Lucas Hernandez. La dirigenza ha chiuso per l’arrivo al Bayern Monaco di Sommer e Blind.

Il portiere ha un accordo con i bavaresi ed arriva dal Borussia Monchengladbach, mentre il centrale olandese si è appena svincolato dall’Ajax ed è pronto a firmare a parametro zero.

