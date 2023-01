Pogba, Allegri svela i veri tempi di recupero: lo ha detto in conferenza

Lo ha detto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha svelato i veri tempi di recupero di Paul Pogba.

Dopo le diverse vicende che lo hanno visto protagonista, fuori dal campo, sul centrocampista francese ha parlato il tecnico livornese.

In questi giorni, inoltre, Pogba è finito al centro delle polemiche – alle quali ha deciso anche di rispondere con un video di risposta alle critiche stesse – per essere andato in vacanza sulla neve, a sciare, come accusato dai tifosi sui social. Allegri ha chiarito la posizione di Pogba, svelando i tempi di recupero dal suo infortunio.

Conferenza stampa Allegri, le parole su Paul Pogba

Si riparte in campionato e la Juventus spera di poter riprendere lì da dove ha concluso il suo 2022. Una rimonta da mettere in pratica per il club di Massimiliano Allegri, che si è riportato tra i club in lotta per lo Scudetto, nonostante la distanza enorme dal Napoli capolista, che ha viaggiato ad un ritmo diverso rispetto alle altre.

Recupera qualcuno dall’infermeria Allegri, nonostante l’assenza perenne alla Juventus di Pogba, sempre out per infortunio. Ha parlato di questo, la Juve vuole allontanare le vicende extra-campo che hanno visto protagonista in negativo la società bianconera e torna a pensare al campo.

Tra i protagonisti non ci sarà ovviamente Paul Pogba, fuori per infortunio. Massimiliano Allegri, in conferenza, ha svelato i veri tempi di recupero per il francese.

Notizie Juventus, la conferenza di Max Allegri

Ha parlato in conferenza, Massimiliano Allegri. Quelle che seguono sono le parole del tecnico della Juventus: “Buon anno a tutti, domani riprenderemo e tra l’altro sarà una sfida complicata perché la Cremonese non è da sottovalutare. Nelle ultime due non ha subito gol, col Napoli ha fatto una partita tosta, malgrado il risultato. Dobbiamo avere rispetto e umiltà”.

SU POGBA – “Sta correndo, la cosa importante è che il ginocchio non gli dà fastidio. Non si è gonfiato e io penso che se le cose continuano così, nel giro di 15-20 giorni può essere con la squadra. Ma dipende da più cose e vediamo step by step cosa succede”.

Ultime Juventus, Pogba e Chiesa: le parole anche sull’esterno

Ha parlato di Pogba, ma anche di Chiesa, il tecnico Massimiliano Allegri. Lo ha fatto in conferenza stampa e quelle che seguono, sono le parole sulle sue condizioni: “Federico sta meglio, oggi lo vediamo in allenamento, è pronto per un segmento di partita. Chi ha lavorato qui e ha fatto le amichevoli, posso dire che sta discretamente bene. Domani conteranno molto le sostituzioni”.

