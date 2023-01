Conferenza Pioli: nuovi acquisti, Giroud e Maignan 😡

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a tornare in campo per il campionato di Serie A, che riprenderà contro la Salernitana dopo circa 2 mesi di sosta. Ora arrivano notizie che non fanno però felici i tifosi e l’allenatore che si arrabbia.

E’ nella giornata di domani che il Milan aprirà la nuova giornata di Serie A dopo mesi di stop. Perché si giocherà alle ore 12:30 il lunch match tra la Salernitana che ospiterà i rossoneri campioni in carica. Pioli e la squadra vogliono rimontare sulla capolista che è il Napoli, attualmente a 8 punti di vantaggio. Per questo motivo bisognerà subito dare una risposta con una vittoria sul difficile campo di Salerno. Per farlo l’allenatore si affiderà a tutti gli uomini migliori che saranno a disposizione, perché alcuni di questi non potranno giocare per infortuni vari.

Non arrivano buone notizie per il Milan da Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore migliore d’Italia della scorsa stagione è tornato a parlare alla vigilia di una partita ufficiale rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Tanti gli argomenti trattati, tra cui quello che riguarda le condizioni di Maignan, Giroud e Theo Hernandez. L’allenatore ha voluto rassicurare sugli ultimi due tornati dal Mondiale, meno sul portiere.

Milan: conferenza Pioli, la situazione Maignan

Il Milan parla degli infortuni con Pioli in conferenza stampa. Una stagione poco fortunata quella dei rossoneri che hanno dovuto fare a meno spesso di giocatori molto importanti per la rosa. Tra questi ci sarebbero anche i migliori del campionato, come il portiere francese che per il suo doppio infortunio ha saltato tante partite e anche il Mondiale.

Ora c’è la certezza sul rientro di Maignan per il Milan con le parole di Pioli.

Milan: rientro Maignan, condizioni Giroud e Theo Hernandez

In conferenza stampa Pioli ha parlato e dato le ultime notizie sul Milan. Infatti, il tecnico dei rossoneri ha voluto dire la sua riguardo quella che è la situazione di Maignan, così come anche le condizioni di Giroud e Theo Hernandez tornati sconfitti in finale dal Mondiale:

“Bene fisicamente mentalmente. Hanno smaltito la delusione della finale grazie ai 10 giorni di riposo. Sono disponibili. Erano molto contenti di tornare qua”.

rientro di Maignan:

“Le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è possibile forzare ora e quindi non so dare una tempistica sul rientro. Non a breve, questo posso dirlo di sicuro. Non mi interessa ciò che dicono dalla Francia. Non possiamo rischiare che si fermi di nuovo”.

Calciomercato Milan: nuovi acquisti, le parole di Pioli

Oltre a parlare delle condizioni di Maignan, Theo Hernandez e Giroud, mister Pioli ha risposto anche a qualche domanda inerente gli argomenti di calciomercato del Milan. Perché gli infortuni di Origi e Rebic in attacco accorciano la coperta e le scelte potrebbero essere obbligate ora che inizia un periodo difficile e ricco di impegni per i rossoneri. Queste le parole di Pioli in conferenza:

“Non credo siano infortuni lunghi per Origi e Rebic, ma non c’è bisogno di sollecitare i dirigenti perché sono attenti e vigili e si faranno trovare preparati se ci sarà bisogno di migliorare la rosa”.

