Juventus: addio a fine stagione, è già stato deciso

La Juventus già pensa al calciomercato in vista della prossima stagione. Perché il club bianconero ha deciso di dare una svolta al progetto con acquisti, cessioni e rinnovi. La nuova società già sta lavorando per provare a costruire una Juve forte per il futuro.

Arrivano notizie importanti sul fronte Juventus, con il club che dovrà fare i conti con la giustizia sportiva e penale riguardo quanto accaduto sul caso plusvalenze e bilanciopoli. Nelle prossime settimane possono già arrivare le prime sentenze ufficiali, perché la Juve sta valutando come strutturare la squadra in vista dei prossimi anni. Si vuole lavorare con un progetto giovane, ambizioso e vincente per provare a tornare quel club tanto temuto in Italia e anche in Europa, capace di arrivare per due volte in finale di Champions League.

La Juventus sta pensando già al calciomercato e a chi potrebbero essere i nuovi acquisti e le cessioni. Perché la società si è attivata e ha già dato delle linee guida agli uomini mercato per provare a chiudere diversi colpi per il futuro, così come valutare quei giocatori che possono andar via. Tra questi ci sarebbe un giocatore che può non rientrare più nei piani della Juve.

Calciomercato Juve: via a fine stagione

Il calciatore che ha appena concluso i Mondiali sembra già avere un futuro deciso. Perché non ha convinto società e allenatore, per questo si pensa all’addio a fine stagione. Paredes è pronto ad andare via a fine anno per tornare al PSG. Inoltre, il calciatore non dovrà essere riscattato in maniera obbligatoria dalla Juventus a causa degli obiettivi falliti già per questa stagione in corso.

La Juventus pensa all’addio di Paredes.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Juventus: riscatto Paredes, torna al PSG

Con il mancato approdo agli Ottavi di Champions League, non sono scattate in automatico le condizioni per il riscatto della Juve per Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Difficile pensare che la Juventus formuli una nuova offerta per il centrocampista argentino in vista del prossimo giugno. A rivelarlo è Tuttosport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Pjanic di nuovo in Italia

Calciomercato: Paredes lascia la Juve e torna in Serie A

Il futuro di Paredes potrebbe essere ancora in Serie A una volta che lascerà la Juventus. Perché il giocatore tornerà al Paris Saint Germain dove non ha futuro e i francesi proveranno a cederlo di nuovo. Intanto, il calciatore proverà a tutti i costi a convincere i bianconeri, ma al momento sembra davvero complicato che possa restare in futuro alla Juve, ma occhio ad altri club italiani interessati a lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: comprano Enzo Fernandez per 120 milioni