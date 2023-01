Inter Napoli, forfait dell’ultimo minuto: infortunio serio ❌

Inter Napoli è il primo big match di Serie A del 2023. La partita potrebbe essere immediatamente decisiva per il prosieguo della stagione. Una vittoria del Napoli potrebbe spegnere ogni sogno Scudetto dell’Inter, che sarebbe troppo distante dalla vetta. Una vittoria dell’Inter, invece, riaprirebbe il campionato per tutte le big.

La partita spartiacque sarà anche decisiva per un confronto tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi che competeranno fino alla fine per il titolo di miglior allenatore della Serie A. Ma ci sono novità molto importanti che riguardano la titolarità di uno dei top player che darà forfait per un infortunio dell’ultimo minuto.

Inter Napoli: infortunio per il titolarissimo

Inter Napoli è il primo big match del 2023. La partita di San Siro potrebbe essere immediatamente decisiva per il futuro della Serie A. Una vittoria di una o dell’altra potrebbero riaprire o chiudere definitivamente le chance Scudetto. Il Napoli capolista, a +8 dal Milan, vuole continuare nel trend positivo vissuto prima del Mondiale e continuare a vincere.

L’Inter, invece, vuole rovinare i piani e riaprire tutto. Ma dopo il Mondiale tutto potrebbe essere cambiato, con i pronostici che ora sono di nuovo in bilico in vista del futuro. Ci sarà un tour de force immediato e le difficoltà potrebbero essere molteplici.

Secondo le ultime notizie, Inter Napoli non vedrà un campione tra i protagonisti: out per infortunio. I tifosi sono estremamente preoccupati per le condizioni del campione che non riesce a recuperare dal problema fisico.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter, infortunio Brozovic: salta il Napoli

Marcelo Brozovic salta Inter Napoli per infortunio. Il problema muscolare che affligge il croato non è passato e dopo il Mondiale con la Croazia non è tornato al 100% per scendere in campo. Le sue condizioni, infatti, preoccupano Simone Inzaghi che sta aspettando le ultime novità dall’infemeria.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’infortunio di Marcelo Brozovic non è passato e salterà la super sfida di mercoledì sera contro il Napoli. Il croato continua a lavorare a parte negli allenamenti e a 48 ore dal big match il segnale è decisivo.

Al posto di Brozovic giocherà Calhanoglu con Barella al suo fianco ma anche con il dubbio legato a Mkhytarian. L’armeno è uscito malconcio dal’ultima amichevole e vanno valutate anche le sue condizioni.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Inter: niente accordo, va al Manchester United

Infortunio Brozovic: i tempi di recupero

Le condizioni di Marcelo Brozovic cambiano il futuro dell’Inter e preoccupano Inzaghi. Salta quasi sicuramente il Napoli e i tempi di recupero sono ancora da valutare con estrema attenzione. Nel mirino c’è la sfida di sabato 7 contro il Monza, anche se il forfait è possibile anche in quella partita. Più realistico riuscire a vederlo in campo di sabato 14 gennaio contro il Verona.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Inter: triplo colpo dal Borussia Monchengladbach