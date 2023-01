Calciomercato Napoli: “Ecco il primo colpo”, il tecnico esce allo scoperto

Ecco gli aggiornamenti sul calciomercato Napoli. Arrivano le dichiarazioni in merito al primo colpo di mercato da parte del club. Ad annunciarlo è l’allenatore che, a sorpresa, ha svelato i dettagli.

Ultimissime notizie di calciomercato che interessano al Napoli e alla Serie A in generale. Stanno prendendo il calciatore che era finito nel mirino di numerose società italiane, ecco come stanno le cose.

A lungo inseguito dalle big italiane, così come il Napoli, e non solo, pare essere uscita fuori la vera squadra che sta realmente prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare a gennaio il centrocampista che è determinato a lasciare l’Italia. Ecco le ultimissime notizie di mercato riguardo il suo addio. A svelare tutto è l’allenatore del club che ha ammesso di aver avuto dei contatti con l’agente del ragazzo.

Calciomercato Napoli: lo stanno prendendo, annuncio dell’allenatore

Adesso pare che il futuro del giocatore sia in Spagna. Ci sono stati i primi contatti tra l’entourage del giocatore e Gattuso. Il tecnico ha confermato tutto in conferenza stampa. Resta da convincere il Cagliari che è ancora detentrice del contratto di Nandez che può finire al Valencia nel corso di questo mercato di gennaio 2023. Il calciatore è nel mirino del club spagnolo che sta cercando un nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Nico Gonzalez che dovrà stare fermo ai box per almeno tre mesi.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Annuncio dalla Spagna, Gattuso beffa tutti: porta Nandez al Valencia

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Valencia di Gattuso vuole chiudere al più presto con il Cagliari per prendere Nandez. Il centrocampista in passato è stato nel mirino tra le tante anche di Napoli, Inter e Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >> Sarri beffa De Laurentiis: pronto al colpo in attacco per la Lazio

Nandez al Valencia, la conferma di Gattuso

L’allenatore Gennaro Gattuso vuole portare al Valencia Nahitan Nandez in questo calciomercato di gennaio 2023. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

“Abbiamo Nico che dovrà stare fermo per tre mesi a causa di un infortunio, dovrà essere operato. Adesso siamo a lavoro per trovare un sostituto in quella zona di campo visto che abbiamo soltanto un giocatore che è Guillamon”.

“Nandez al Valencia? Io posso dire che ho avuto dei contatti con il suo agente. Ciò però non serve. Non abbiamo trovato un accordo. Le voci sono comunque vere, per mesi abbiamo avuto colloqui con i suoi rappresentanti. La società deve trovare le risorse necessarie per chiudere l’affare. Di certo dovremo trovare una soluzione per sostituire al meglio Nico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >> Calciomercato Napoli, a gennaio un ex Atalanta: rosa completata