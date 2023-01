Calciomercato, Adama Traorè in Serie A: destinazione a sorpresa

Colpo a costo zero, niente Napoli: c’è un club a sorpresa su Adama Traorè.

Il colosso, dotato di enorme qualità fisica e di accelerazione per la corsia di destra a tutta fascia, sarebbe il colpo di calciomercato per uno dei principali club in Serie A.

Non avendo convinto al Barcellona e non volendo restare al Wolves ancora per molto, il talento spagnolo potrebbe approdare presto in Serie A. Il Napoli aveva mosso alcuni passi legati più che altro ad un sondaggio per lui, ma la soluzione in Italia potrebbe vederlo come protagonista in un club rivale a quello partenopeo.

Calciomercato Serie A, arriva Adama Traorè: la destinazione

Destinazione a sorpresa per Adama Traorè, in Serie A. Il calciomercato lo vede tra i protagonisti per quello che potrebbe essere il suo passaggio in Serie A, come riportato da uno dei quotidiani italiani in uscita oggi, in prima pagina.

Il calciatore ex Barcellona ha voglia di tornare a giocare la Champions League e in Serie A c’è chi potrebbe garantirgliela. In vetta alla classifica in Italia c’è il Napoli, che si era interessato attraverso il lavoro di Giuntoli, alla possibilità di prenderlo come sostituto diretto del “Chucky” Lozano di fronte a quella che poteva essere una potenziale cessione per il messicano, ma non è al Napoli che interesserebbe concretamente Adama Traorè.

L’esterno spagnolo, infatti, potrebbe giocare in un club rivale in Serie A: Adama Traorè è un obiettivo di calciomercato del Milan, Paolo Maldini starebbe fiutando l’affare a costo zero per la prossima stagione.

Mercato Milan, Adama Traorè a zero: la notizia

L’apertura della sessione di calciomercato a gennaio, porta anche la stessa apertura per i diversi calciatori in scadenza, per quello che riguarda appunto il loro particolare mercato. Perché dal primo gennaio, i calciatori in scadenza fissata nel giro di sei mesi, hanno la possibilità di accordarsi con un altro club nella stagione prossima.

E allora, come riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, c’è dal Wolves il potenziale colpo a sorpresa, come oggetto del desiderio legato all’occasione di mercato che potrebbe essere colta da un club italiano. Ed è il Milan che potrebbe puntare su Adama Traorè, per la corsia di destra di Stefano Pioli.

Ultime Milan, Adama Traorè al posto di Saelemakers: la soluzione

Soluzione per la corsia di destra, al posto di Saelemakers, Pioli troverebbe in Adama Traorè il nuovo titolare del Milan. Il belga, infatti, avrebbe convinto poco e per il 4-2-3-1 di Pioli, con De Ketelaere ancora tutto da scoprire, Pioli potrebbe trovarsi una trequarti tutta nuova per il 2023.

