Calciomercato Salernitana: dopo Ochoa un nuovo colpo, arriva dalla Juve

La Salernitana sogna in grande e, dopo aver definito e ufficializzato l’arrivo del portiere messicano Ochoa, punta ad un nuovo colpaccio dalla Juventus.

Danilo Iervolino vuole festeggiare al meglio il suo primo anno di presidenza della Salernitana. E dopo l’innesto a sorpresa dell’estremo difensore Ochoa, adesso il numero uno del club granata ha dato mandato al suo direttore sportivo De Sanctis di puntellare ancora la squadra con l’arrivo del calciatore della Juventus.

Situazione non facile quello del bianconero che in questa prima parte di stagione con la maglia della Vecchia Signora non ha proprio trovato spazio. Ecco perché il suo agente sta lavorando per trovargli una nuova destinazione nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Le proposte non mancano e nelle ultime ore è sputata fuori anche la pista che lo porta alla Salernitana.

Calciomercato Salernitana: colpo dalla Juve

Il club campano è una delle rivelazioni della stagione visto che sta andando ben oltre la zona retrocessione. Un campionato tranquillo quello dei ragazzi di Nicola. Intanto dalla società sono pronti altri investimenti per puntellare la rosa.

L’obiettivo di De Sanctis per la difesa è quello di prendere e portare alla Salernitana Rugani nel prossimo calciomercato. Il calciatore è in bilico e in bianconero non sta trovando la giusta continuità, ecco perché tra le varie ipotesi c’è anche quella di un addio a gennaio.

Calciomercato Juve: Rugani alla Salernitana

Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Juventus e non rientra più nei piani della Vecchia Signora che cercano di venderlo a gennaio. Tra le squadre interessate a Rugani c’è la Salernitana che è pronta a rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato con l’innesto dell’esperto difensore. Da capire la valutazione che i bianconeri fanno del calciatore e se sono disposti a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Tutte valutazioni che saranno fatto nelle prossime settimane quando la sessione invernale di gennaio 2023 entrerà più nel vivo. Intanto spuntano le prime indiscrezioni riguardo il futuro di Rugani alla Juve, anche perché il centrale non è solo nel mirino della Salernitana ma anche di altre società.

Ultime Salernitana: concorrenza della Samp per Rugani della Juve

Quella di Rugani alla Salernitana nel prossimo calciomercato di gennaio è un’indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha sottolineato l’interesse e l’apprezzamento da parte dei granata nei confronti del giocatore che è in uscita dalla Juve. Oltre alla Salernitana è vivo anche l’interesse da parte della Sampdoria.

