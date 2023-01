Pronto il colpo in attacco per la Lazio, Sarri tenta la beffa a De Laurentiis.

Sotto indicazione del tecnico di Figline, Igli Tare – che stava già seguendo il giocatore – potrebbe piombare sul centravanti di proprietà della società di De Laurentiis.

Quest’oggi è arrivata la notizia bomba per l’attaccante che potrebbe accettare la proposta alla Lazio, di fronte alla possibilità di giocare nell’attacco di Maurizio Sarri, ma molto dipenderebbe dalle volontà stesse del giocatore.

Calciomercato, Sarri pronto alla beffa: De Laurentiis spiazzato

Spiazzato De Laurentiis che potrebbe vedere il proprio attaccante andar via, di fronte alla proposta della Lazio che sarebbe intrigante per lui.

Il calciatore del Bari infatti, in trattativa con il Napoli per un approdo in Champions League, finirebbe dunque alla Lazio di fronte a quella che la proposta che arriva dai biancocelesti. Protagonista anche al Mondiale, tra i convocati del Marocco che ha brillato in Qatar, il centravanti del Bari potrebbe lasciare i pugliesi per approdare in Serie A.

Il colpo di calciomercato della Lazio è Walid Cheddira. Il centravanti che sta brillando in Serie B con i baresi, sarebbe pronto al grande salto, giocando già nelle manifestazioni europee da quest’anno appena cominciato. I pugliesi, dal canto proprio, vorrebbero tenerselo stretto per continuare a vivere il sogno promozione.

Mercato Lazio, è Cheddira il vice-Immobile

Ha individuato in Walid Cheddira, il suo vice-Immobile, Igli Tare alla Lazio. Secondo i colleghi di SportMediaset, infatti, la Lazio sarebbe partita all’assalto per piazzare il colpo di calciomercato a gennaio che farebbe felice Maurizio Sarri, pronto alla beffa per De Laurentiis.

Il Napoli, in forte contatto con il Bari di multiproprietà – considerando il legame familiare con il figlio, Luigi De Laurentiis -, avrebbe scelto Cheddira come nuovo attaccante per il futuro del Napoli. Ma di fronte alla proposta della Lazio, che giocherebbe d’anticipo e considerando le volontà di giocare sin da subito come vice-Immobile, da parte di Cheddira, le cose potrebbero andare in tal senso e verso il club capitolino già a gennaio.

Ultime Lazio, concorrenza Torino per Cheddira

Da fare i conti in casa Lazio, per la concorrenza sul calciomercato, dal Torino. Walid Cheddira piace anche a Juric che, dopo l’infortunio di Pellegri, avrebbe chiesto alla propria società, la punta marocchina. E dunque, Igli Tare dovrà fare i conti proprio col Torino. Il Bari, dal canto proprio, sarà bottega cara. L’attaccante del Marocco ha una valutazione di calciomercato intorno ai 7 milioni di euro.

